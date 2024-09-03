Bıçaklı saldırgan dehşet saçtı, çok sayıda yaralı var
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kocaeli'de kırmızı ışıkta duran iki kişi, tanımadığı üç kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.D. isimli şahıs bıçakla dehşet saçtı, 4 kişiyi yaraladı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesi dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırgan dehşeti yaşadı. Beylikbağı Mahallesi Yeni Bağdat Caddesi'nde meydana gelen olayda M.D. ile E.C., araçlarıyla kırmızı ışıkta durdu.
Bu sırada S.Y, B.Y. ve B.C'yle henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.
4 KİŞİ YARALANDI
Kavgaya dönüşen olayda S.Y, B.Y. ve B.C. ile E.C. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Gebze Fatih Devlet ile Kocaeli Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI
Polis, olay yerinde şüpheli M.D'yi gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlattı.
Olay nedeniyle caddede bir süre kapanan ulaşım, temizlik işlemleriyle aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
Kaynak: Anadolu Ajansı