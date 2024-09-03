Bıçaklı saldırgan dehşet saçtı, çok sayıda yaralı var

Düzenleyen: Çağla Çağlar / Kaynak: Anadolu Ajansı 3 Eylül 2024 09:13 - Güncelleme: 3 Eylül 2024 09:37 - Güncelleme:

Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı

Kocaeli'de kırmızı ışıkta duran iki kişi, tanımadığı üç kişiyle bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle M.D. isimli şahıs bıçakla dehşet saçtı, 4 kişiyi yaraladı.