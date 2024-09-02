Esenyurt'ta dehşet! Eski sevgili düğün basıp 2 kişiyi bıçakladı

İstanbul Esenyurt’ta eski sevgili düğün bastı, ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada 2 kişinin bıçakla yaralandığı öğrenilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

16 yaşında katil oldu! 12 bıçak darbesi ile öldürdü...

16 yaşında katil oldu! 12 bıçak darbesi ile öldürdü...

Olay, İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 Sokakta yaşandı. İddiaya göre eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir şahıs, sokakta yapılan düğünü basarak ortalığı savaş alanına çevirdi.

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2 KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Şahsın çıkardığı olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı öğrenilirken, adrese çok sayıda sevk edildi. Zanlı olayların ardından kayıplara karıştı. Davetliler dehşet dolu anları cep telefonu ile kayda aldı.