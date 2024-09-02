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Esenyurt'ta dehşet! Eski sevgili düğün basıp 2 kişiyi bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Esenyurt&#039;ta dehşet! Eski sevgili düğün basıp 2 kişiyi bıçakladı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Esenyurt’ta eski sevgili düğün bastı, ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada 2 kişinin bıçakla yaralandığı öğrenilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 Sokakta yaşandı. İddiaya göre eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir şahıs, sokakta yapılan düğünü basarak ortalığı savaş alanına çevirdi.

2 KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI

Şahsın çıkardığı olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı öğrenilirken, adrese çok sayıda sevk edildi.  Zanlı olayların ardından kayıplara karıştı. Davetliler dehşet dolu anları cep telefonu ile kayda aldı. 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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