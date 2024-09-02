Esenyurt'ta dehşet! Eski sevgili düğün basıp 2 kişiyi bıçakladı
Düzenleyen: Sevda Altunbaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı
İstanbul Esenyurt’ta eski sevgili düğün bastı, ortalık savaş alanına döndü. Çıkan kavgada 2 kişinin bıçakla yaralandığı öğrenilirken, yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, İstanbul Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesi 1183 Sokakta yaşandı. İddiaya göre eski sevgilisinin evlendiğini öğrenen bir şahıs, sokakta yapılan düğünü basarak ortalığı savaş alanına çevirdi.
2 KİŞİYİ BIÇAKLAYIP KAÇTI
Şahsın çıkardığı olayda 2 kişinin bıçakla yaralandığı öğrenilirken, adrese çok sayıda sevk edildi. Zanlı olayların ardından kayıplara karıştı. Davetliler dehşet dolu anları cep telefonu ile kayda aldı.
Düzenleyen: Sevda Altunbaş - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı