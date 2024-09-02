16 yaşındaki katil oldu! 12 bıçak darbesi ile öldürdü...

Bursa'da 16 yaşındaki bir genç tartıştığı Suriye uyruklu adamı 16 yerinden bıçaklayarak katletti. Olayın ardından kaçan zanlı polis tarafından yakalandı...

Kavga saat 00.30 sıralarında İnegöl ilçesine bağlı Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta meydana geldi. Efe G. (16) ile Suriye uyruklu Hani Kasım (23) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

TARTIŞTIĞI ADAMI DEFALARCA BIÇAKLADI

Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Efe G. elindeki bıçakla, Hani Kasım'ı defalarca bıçakladı. Ağır yaralanan genç olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 12 yerinden bıçakla ağır yaralanan genç yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KAÇAN ZANLI YAKALANDI

Bıçağı yere atıp kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.