Küçükçekmece'de linç girişimi! Eşini sokak ortasında bıçakladı

Düzenleyen: Batıkan Altaş / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 14 Ağustos 2024 23:23 - Güncelleme: 14 Ağustos 2024 23:53 - Güncelleme:

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İstanbul Küçükçekmece'de, bir kadın tartıştığı eşi tarafından kaldırımda bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredekiler tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.