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Küçükçekmece'de linç girişimi! Eşini sokak ortasında bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Küçükçekmece'de, bir kadın tartıştığı eşi tarafından kaldırımda bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevredekiler tarafından linç edilmek istenen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde, eşiyle kaldırımda tartışan bir adam, yanındaki bıçakla karısını ağır yaraladı.

LİNÇ EDİLMEK İSTENDİ

Kadının yakınları ve çevredeki vatandaşlar tarafından linç edilmek istenen şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

HAYATİ TEHLİKESİ DEVAM EDİYOR

Kanlar içinde kaldırımda yatan kadın ise ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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