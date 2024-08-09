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Tayland'da korkunç cinayet: Sarhoş koca karısına bomba yutturdu

Düzenleyen: / Kaynak: The Star
- Güncelleme:
Tayland&#039;da korkunç cinayet: Sarhoş koca karısına bomba yutturdu

Dünya Haberleri  / The Star

Tayland’ın Mae Hong Son eyaletinde 54 yaşındaki Yon eşi 53 yaşındaki Luen’i ağzına pinpon topu büyüklüğünde bir bomba sokarak öldürmekle suçlandı. Olay anında sarhoş olan adam işlenen cinayeti reddetti. Ancak yetkililer bombanın parçalarını buldu.

Cinayet Tayland'ın Mae Hong Son eyaletinde yaşandı. 54 yaşındaki Yon adlı bir adamın kıskançlık krizi sırasında eşini vahşice öldürdüğü bildirildi.

Sarhoş adam, eşi 53 yaşındaki Luen'in boğazına bomba yerleştirerek ölümünü seyretti.

Tayland'da korkunç cinayet: Sarhoş koca karısına bomba yutturdu - 1. Resim

EŞİNİN BOĞAZINA BOMBA YERLEŞTİRDİ

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Luen'in kafası parçalanmış cansız bedenini buldu.

Yon, cinayet suçlamalarını reddetti.

Tayland'da korkunç cinayet: Sarhoş koca karısına bomba yutturdu - 2. Resim

CİNAYETİ İNKAR ETTİ

The Star'ın aktardığına göre; Yon, uyandığında eşinin ölü olduğunu gördüğünü iddia etti ve bir davetsiz misafirin karısını öldürmüş olabileceğinden şüphelendiğini söyledi.

Ancak bölge sakinleri, Yon'un sarhoşken eşiyle sık sık tartıştığını ve aşırı kıskanç olduğunu belirtti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: The Star
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