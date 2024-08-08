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Muson yağmurlarının 6 haftalık bilançosu Pakistan için ağır oldu! 154 kişinin öldüğü sellerde 2170 kişi evsiz kaldı

Düzenleyen: / Kaynak: Ajanslar
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Dünya Haberleri  / Ajanslar

Pakistan’da etkili olan muson yağmurlarının 6 haftalık bilançosunu açıklayan Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA)154 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) tarafından yapılan açıklamada, 1 Temmuz’dan bu yana muson yağmurlarının yol açtığı seller pek çok kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. 

154 kişinin vefat ettiği sellerde 279 kişinin yaralandığı ve 349 hayvanın telef olduğu kaydedildi.

Muson yağmurlarının 6 haftalık bilançosu Pakistan için ağır oldu: 154 ölüm - 1. Resim

NDMA’ya göre, yağışlar nedeniyle Khyber Pakhtunkhwa, Sindh, Pencap, Belucistan eyaletleri ile Gilgit-Baltistan bölgesi olmak üzere ülke genelinde 1552 ev hasar gördü.

Başkent İslamabad’da ve Rawalpindi şehrinde yollar sular altında kalırken, trafik olumsuz yönde etkilendi. Pencap yetkilileri selden etkilenenler için 46 sağlık merkezi kurdu. Sindh’te ise en az 2 bin 170 kişi barınaklara yerleştirildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Ajanslar
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