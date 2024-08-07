Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Japonya'da aşırı sıcakların acı bilançosu! Sadece Tokyo'da 123 kişi hayatını kaybetti

Japonya'da aşırı sıcakların acı bilançosu! Sadece Tokyo'da 123 kişi hayatını kaybetti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Japonya&#039;da aşırı sıcakların acı bilançosu! Sadece Tokyo&#039;da 123 kişi hayatını kaybetti

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Japonya Temmuz ayında yaşanan sıcaklara dayalı ölümleri konuşuyor. Başkent Tokyo'da 123 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı.

Japonya'da yaz başından bu yana etkili olan aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı.

Tokyo Adli Tıp Kurumu'ndan yapılan açıklamada, dev metropolde geçtiğimiz ay 123 kişinin sıcak çarpması nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

2'si hariç tüm ölüm vakalarının kapalı alanlarda kayda geçtiği belirtilirken, hayatını kaybedenlerin çoğunun klima kullanmadığı kaydedildi.

Tokyo'da Temmuz ayında sıcak çarpması nedeniyle yaşanan ölümlerin sayısının 2018'de kayda geçen 127 ölüm vakasından bu yana görülen en yüksek sayı olduğu belirtildi.

Aşırı sıcaklar konusunda uyarıda bulunan uzmanlar, mecbur kalmadıkça dışarı çıkmama, kapalı alanlarda klima kullanma ve bol su tüketme çağrısında bulundu.

JAPONYA'DA EN SICAK TEMMUZ

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkede 1898 yılında söz konusu alanda istatistik tutulmaya başlamasından bu yana görülen en sıcak Temmuz ayının bu yıl yaşandığını açıklamıştı.

Ülke geneli Temmuz sıcaklık ortalamasının 26.22 derece olarak ölçüldüğü bildirilmişti.

Bu yazın en sıcak günü 29 Temmuz'da termometrelerin 41 dereceyi gösterdiği Tochigi eyaletinde yaşanırken, birçok bölgede de 35 derece ve üzeri sıcaklık değerleri gözlenmişti.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da faciaya ramak kaldı! Sürücü kendi etrafında döne döne kazayı engelledi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
ABD'de başkanlık seçimi anketleri tersine döndü! Kamala Harris Trump'a 3 puan fark attı - DünyaSon anket sonucu çok çarpıcı!Yahya Sinvar'ın Hamas lideri olması dünya basınında: Büyük sürpriz - DünyaSinvar'ın Hamas lideri olması dünya basınındaİsrail'in Heniyye itirafı ABD yönetimini kızdırdı - DünyaBeyaz Saray'ı öfkelendiren Heniyye itirafıSerbest bırakılmışlardı! Filistinli tutukluya tecavüz eden İsrail askerlerinin görüntüsü ortaya çıktı - DünyaTecavüzcü İsrail askerlerinin görüntüsü ortaya çıktıKamala Harris ve Tim Walz'dan ilk miting: Trump ekonomiyi batırdı - DünyaKamala Harris ve Tim Walz'dan ilk mitingABD'de kuyruksuz balina uzmanları şaşkına çevirdi - DünyaABD'de kuyruksuz balina uzmanları şaşkına çevirdi
Sonraki Haber Yükleniyor...