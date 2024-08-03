Kavuran sıcaklar geri mi dönüyor? Meteoroloji'den hafta sonu uyarısı

Meteoroloji 3-4 Ağustos hava durumu tahminlerini paylaştı, hafta sonu yurt genelinde havalar nasıl olacak sorusunun cevabı belli oldu. Sıcaklıklar yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek, yağışlar ise Doğu Karadeniz ile Kars Ardahan çevrelerinde etkisini hissettirecek. Peki kavuran sıcaklar yolda mı? İşte detaylar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlerle birlikte hafta sonu yurt genelinde beklenen sıcaklıklar belli oldu. 3-4 Ağustos hava tahminlerine göre; Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Artvin çevreleri ve Edirne'nin kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak.

Hava sıcaklıkları batı ve iç kesimlerde mevsim normallerinin 3-5 derece üzerinde, yurdun doğusunda normalleri civarında seyredecek. Rüzgar ise genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek.

KAVURAN SICAKLAR YOLDA MI?

Son günlerde uzmanlar tarafından gündeme getirilen 'eyyam-ı bahur' etkisini hissettirecek mi? Özellikle büyük şehirlerde sıcaklık ve yağış durumu araştırılırken, açıklama Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik'ten geldi.

İstanbul'da hafta sonu yağış beklentisi olmadığını söyleyen Çelik, "Ülkemizin en kuzeydoğu kesimlerinde, Doğu Karadeniz'in doğusu ve Kars-Ardahan çevrelerinde bir yağış beklentimiz var. Bir de Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, Toroslar mevkiinde kısa süreli bir yağış görülüyor. Onun dışında yurdun büyük bölümünde yağış beklemiyoruz" ifadelerini kullandı.

Sıcakların geçtiğimiz haftaya göre birkaç derece arttığını belirten Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin 1-3 derece üzerinde seyretmeye devam ediyor. Önümüzdeki hafta ve bu hafta sonu önemli bir değişiklik beklemiyoruz. Çok yüksek, aşırı sıcaklar görünmüyor şu anda.

Pazartesi günü için Kırklareli-Edirne çevrelerinde kısa süreli bir yağış var. Batı-iç bölgelerde bunun dışında yağış beklentimiz yok."

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

EDİRNE °C, 39°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, kuzey kesimleri akşam saatlerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 35°C

Parçalı bulutlu, öğleden sonra kuzey ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KONYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BOLU °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 27°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık