Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak beklenen iller belli oldu
Gündem Haberleri / Türkiye Gazetesi
Ağustos ayının ilk gününe dair hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak beklendiğini, yurt genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini duyurdu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Son günlerde etkili olan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar bir süre ara verecek, bir bölgede ise sağanak etkili olacak. İşte günün hava durumu tahminleri ve il il açıklamalar...
1 AĞUSTOS 2024 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
Meteoroloji'ye göre; hava ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ
ANKARA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ADANA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
BOLU °C, 29°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
DİYARBAKIR °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
Kaynak: Türkiye Gazetesi