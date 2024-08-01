Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Sağanak beklenen iller belli oldu

Ağustos ayının ilk gününe dair hava durumu tahminlerini paylaşan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında sağanak beklendiğini, yurt genelinde ise sıcaklıkların mevsim normallerinde seyredeceğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1 Ağustos 2024 hava durumu tahminlerini paylaştı. Son günlerde etkili olan mevsim normalleri üzerindeki sıcaklıklar bir süre ara verecek, bir bölgede ise sağanak etkili olacak. İşte günün hava durumu tahminleri ve il il açıklamalar...

1 AĞUSTOS 2024 HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji'ye göre; hava ülke genelinde parçalı yer yer çok bulutlu olacak. Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak, mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın ise genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kuzey Ege'de kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

İL İL HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

ANKARA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ADANA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

BOLU °C, 29°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

DİYARBAKIR °C, 40°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C

Az bulutlu ve açık