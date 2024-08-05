Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > Aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi: 11 ölü

Aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi: 11 ölü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Aşırı sıcaklar hayatı durma noktasına getirdi: 11 ölü

Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Güney Kore’de yaklaşık 2 ayda aşırı sıcaklar nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 11 oldu. Ülkede 1.546 kişi hastanelik olurken binlerce kümes hayvanı da telef oldu.

Güney Kore’de etkili olan aşırı sıcakların bilançosu netleşmeye başladı. Güney Kore İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 20 Mayıs - 3 Ağustos tarihleri arasında 11 kişi sıcak çarpması sonucu hayatını kaybederken, bin 546 kişi sıcak çarpmasına bağlı belirtiler nedeniyle hastanelik oldu.

BİNLERCE HAYVAN TELEF OLDU

Verilerde 235 bin 880'i kümes hayvanı olmak üzere 257 bin 483 çiftlik hayvanının ve 6 farklı çiftlikte 5 bin 867 balığın aşırı sıcaklar nedeniyle telef olduğu bilgisi yer aldı.

10 GÜN DAHA DEVAM EDECEK

Mevcut sıcak hava dalgasının en az 10 gün daha etkisini sürdüreceğini duyuran Kore Meteoroloji İdaresi (KMA), sıcaklık değerlerinin ülke genelinde 30 ila 36 derece arasında seyredeceğini açıkladı. Yerel saatle 14.00 ile 17.00 arasında açık hava aktivitelerinden kaçınma çağrısı yapan yetkililer, sıcak çarpmasına karşı tedbir alma uyarısında bulundu.

2018'DEN BU YANA EN YÜKSEK SICAKLIK

KMA dün Gyeonggi eyaletindeki Yeoju şehrinde sıcaklığın 40 dereceye ulaştığını duyurmuş, söz konusu değerin 4 Ağustos 2018'den bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık olduğu açıklanmıştı. Güney Kore İçişleri Bakanlığı, ülkede etkili olan aşırı sıcaklar nedeniyle geçen hafta “1. derece sıcak hava dalgası uyarısı” yayınlamıştı.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklandı! Düşüş devam ediyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İngilizler için virüs uyarısı! "Afrika domuz vebası" İngiltere'ye doğru ilerliyor - DünyaAfrika domuz vebası ilerliyorRus tutuklu tarihi takasta MİT personelinden etkilendi: Türkler dizilerdeki karakterler gibiydi - Dünya"Türkler dizilerdeki karakterler gibiydi"Fransa köpekle böyle mücadele ediyor! Sahibinin gözü önünde vurdular - DünyaSahibinin gözü önünde vurdularLübnan'dan İsrail'in kuzeyine saldırı! Füze ve SİHA'larla hedef aldı - DünyaLübnan'dan İsrail'e saldırı! Füze ve SİHA'larla hedef aldıİran savaş riskini önemsemiyor! ABD basını yazdı, saldırı başlatılacak - DünyaABD basını yazdı, saldırı başlatılacakLübnan'a bir saldırı daha gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var - DünyaLübnan'a bir saldırı daha gerçekleşti!
Sonraki Haber Yükleniyor...