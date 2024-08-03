Ölümcül virüs paniği: Sineklerden bulaşıyor! Komşuda 6 kişi hayatını kaybetti

Batı Nil virüsü yayılmaya devam ediyor. Yunanistan'da virüs nedeniyle son bir haftada 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Öte yandan İsrail’de de virüse yakalanan 51 kişinin öldüğü öğrenildi.

İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülen Batı Nil virüsü günümüzün de kabusu…

YUNANİSTAN’DA 6 KİŞİ ÖLDÜ

Birçok ülkede görülen virüs nedeniyle ölümler artıyor. Son olarak Yunanistan Ulusal Kamu Sağlığı Kurumu (EODY) tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılında virüsün, ülkenin farklı noktalarında 6 kişinin ölümüne neden olduğu ifade edildi. Açıklamada, bu ölümlerden 5'inin son bir haftada kaydedildiği belirtildi.

Uzmanlar, sivrisineklere karşı kişisel korunmanın önemini vurgulayarak virüsün özellikle Kardiça, Larissa, Trikala, İmathia, Selanik ve Pela'da tespit edildiğine dikkati çekti.

İSRAİL’DE İKİ AYDA 738 VAKA, 51 ÖLÜM

Öte yandan İsrail'de haziran ayından bu yana Batı Nil virüsü tespit edilen kişi sayısı 738'e yükseldi, virüse yakalanan 51 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı’ndan ülkedeki Batı Nil virüsü vakalarına ilişkin açıklama yazılı açıklama yapıldı. Açıklamaya göre, ülke genelinde şu ana kadar 738 kişide Batı Nil virüsü tespit edildi. Sivrisinek ısırmasıyla bulaşan virüs nedeniyle haziran ayından bu yana 51 kişi hayatını kaybetti.

YAŞLI VE BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ZAYIF KİŞİLERDE GÖRÜLÜYOR

İsrail'de her yıl haziran ile eylül arasında rastlanan Batı Nil virüsü vakalarının iklim değişikliği nedeniyle bu yıl daha erken görülmeye başlandığı belirtiliyor.

Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsünün, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor.

Virüsün, özellikle yaşlı ve bağışıklık sistemi zayıf olan kişiler için daha riskli olduğu ifade ediliyor.