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Son bir ayda 8 vaka! Kentte 'öldüren virüs' alarmı verildi, can kayıpları artıyor

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Bingöl, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Haber

Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İl genelinde son bir ayda 8 civarında kene vakası görüldüğünü söyleyen ve tedirgin eden artış konusunda uyaran Bingöl İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Veysel Tosun, önemli açıklamalarda bulundu.

Sıcaklıkların artması ile birlikte yurt genelinde kene vakalarında artış yaşandı. Birçok kentten can kayıplarına dair haberler gelirken, bu illerden biri de Bingöl oldu. 

Geçtiğimiz yıl 32 vakadan 1'inin vefat ettiği Bingöl’de, bu yıl 6 ay içinde 12 vaka tespit edildi. Bingöl İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Veysel Tosun, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığını bulaştıran keneler nedeniyle kentte son 1 ayda görülen 12 vakadan 2'sinin hayatını kaybettiğini söyledi.

SON BİR AYDA 8 VAKA

Özellikle kene vakasında son 1 ayda ciddi artış olduğunu söyleyen Bingöl İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Veysel Tosun, vatandaşlara uyarılarda bulundu. Tosun, ''2024 yılının ilk 6 ayında 12 vaka görmüş bulunmaktayız, pozitif tanısını koymuş olduk. Son 4-5 aylık dönemde 4 vaka varken, son 1 ayda 8 civarında vakalarımızda bir artış oldu. Bu artışın görülmesinden dolayı da vatandaşlarımızı uyarmak istedik" dedi.

Son bir ayda 8 vaka! Kentte 'öldüren virüs' alarmı verildi, can kayıpları artıyor - 1. Resim

"İLK 24 SAATTE..."

Kuzey bölgelerini uyaran Doç. Dr. Veysel Tosun, vatandaşların kene ısırması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları gerektiğinin altını çizdi.

Tosun, açıklamalarının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Yaz mevsiminde özellikle merkeze bağlı kuzey köylerinde yaşayan ve kuzey ilçelerinde yaşayan vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz. Bu dönemde pikniklerde, dağlık alanlarda, özellikle gezme amaçlı dolaşan vatandaşlarımız geldikleri zaman tüm vücutlarını kontrol etsinler. İlk 24 saatte kene ısırması olan varsa uygun yöntemlerle çıkarılması lazım.

Kene ısırması varsa tümünün baş kısmı dahil olacak şekilde çıkarılması lazım. Bu konuda özellikle hassas davranılması gerekiyor. Bunun yanında gezintiye çıkıldığı zaman açık renkli kıyafetler giyilmesi kenenin tespit edilmesinde fayda sağlar. Bir kene ısırması durumunda en yakın sağlık kuruluşuna gidilmesi gerekiyor. Bu hususta vatandaşlarımızı uyarmak istiyoruz."

Düzenleyen:  - Yaşam
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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