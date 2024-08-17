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Samsun'da feci olay! Kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Samsun&#039;da feci olay! Kız kardeşine bağıran nişanlısını bıçakladı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Samsun'da Ertuğrul O. tartıştığı nişanlısı Aygül Ç.'ye bağırınca kadının kardeşi İbrahim Ç. olaya karıştı. İbrahim Ç. Ertuğrul O.'yu üç yerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. 

Korkunç olay Samsun'un Atakum ilçesinde meydana geldi. Esenevler Mahallesi'ndeki olayda İbrahim Ç. (39), kız kardeşi Aygül Ç. (38) ve nişanlısı Ertuğrul O. (46) ile bulundukları evde alkol almaya başladı.

Ertuğrul O'nun nişanlısına sesini yükseltmesi nedeniyle İbrahim Ç. ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine İbrahim Ç, bıçakla Ertuğrul O.'yu sol koltuk altından, karnının alt kısımdan ve göbeğinden yaraladı.

BİRİ HASTANEYE DİĞERİ CEZAEVİNE

Bıçaklı kavgada İbrahim Ç. de kafası ile karın ve sol avuç içinden hafif yaralandı.

Ağır yaralı olduğu belirtilen Ertuğrul O, 112 Acil Servis ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli İbrahim Ç. ise gözaltına alındı.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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