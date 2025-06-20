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Arkadaşlarını uğurlamak için çıktığı balkon sonu oldu! Genç kadının feci ölümü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Arkadaşlarını uğurlamak için çıktığı balkon sonu oldu! Genç kadının feci ölümü
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Denizli'de gece yarısı arkadaşlarını uğurlamak için 5'inci kattaki dairenin balkonundan zemine düşen kadın yaşam koçu hayatını kaybetti.

Önceki gece saat 03.00 sıralarında Merkezefendi ilçesine bağlı Kayalar Mahallesi Kayaköy Toplu Konutlarında yaşayan, emlak danışmanlığı ve yaşam koçluğu yapan 29 yaşındaki Esra Ekinci, arkadaşlarıyla birlikte alkollü bir mekanda eğlendikten sonra gecenin ilerleyen saatlerinde evine döndü.

BALKONDAN AŞAĞI DÜŞTÜ

Arkadaşları uğurlamak için apartmanın beşinci katındaki dairesinin balkonuna çıkan genç kadın, dengesini kaybetmesi sonucu zemine düşerek kanlar içinde kaldı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Esra Ekinci'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Arkadaşlarını uğurlamak için çıktığı balkon sonu oldu! Genç kadının feci ölümü - 1. Resim

PAYLAŞIMLARIYLA TANINIYORDU

Emlak ve psikoloji üzerine sosyal medyadan paylaştığı videolarla tanınan Ekinci'nin cenazesi, otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı. Genç kadının cenazesi, memleketi Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Çiğdemli Mahallesi'nde toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Arkadaşlarını uğurlamak için çıktığı balkon sonu oldu! Genç kadının feci ölümü - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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