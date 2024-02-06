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    • Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde siyasilerden ortak mesaj: Unutmadık, unutturmayacağız

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde siyasilerden ortak mesaj: Unutmadık, unutturmayacağız
    6 Şubat, Deprem, Asrın Felaketi, Mesaj, Haber

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kahramanmaraş'ta geçen sene bugün meydana gelen 2 büyük deprem 11 ilimizi etkilemiş, 53 binden fazla vatandaşımızın ölümüne sebep olmuştu. Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde acılar tazeliğini korurken siyasilerden gelen anma mesajlarında ortak ifadeler yer aldı.

    Geçen sene bugün sabah 04:17’de, 7,7’lik depremle sarsılan Kahramanmaraş, 85 milyonun yüreğini yaktı. Türkiye daha ilk şoku atlatamadan birkaç saat sonra bu defa 7,6’lık deprem acımızı ikiye katladı. 11 ilimizi yerle bir eden afette binlerce bina enkaz yığınına dönerken altında kalan 53 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Asrın felaketinin yıl dönümünde siyasilerden ortak mesaj geldi. 

    Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız felaketin sene-i devriyesinde, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Devletimiz ve hükümetimiz; milletimizden aldığı güçle, her zaman ve her yerde vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek. Zor günümüzde yanımızda olan tüm dost ülkelere de bu vesileyle tekrar teşekkür ediyorum.

    "SANKİ BİR ÖMÜR SÜRDÜ"

    İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Bundan tam 1 yıl önce bu dakikada, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sarsıldık. Depremi süresi 65 saniyeydi ama sanki bir ömür gibi sürdü. Yaşadıklarımız Asrın Felaketiydi. 120 bin kilometre karelik alanda 11 ilimiz, 124 ilçemiz, 6.929 köy ve mahallemiz ağır yıkıma uğradı. 53 bin 537 canımızı yitirdik, 107 bin 213 vatandaşımız yaralandı. Koklamaya kıyamadığımız yavrularımızı kaybettik bu depremde; eli öpülesi analarımızı, babalarımızı. Nikah günü alan nişanlılar ayrı düştü. Ama Asrın Felaketini hamd olsun Asrın Dayanışmasına ve Birlikteliğine dönüştürdük. Hazırladığımız 6 Şubat Belgeseli, dayanışmamızı, birlikteliğimiz, dünyanın en büyük ‘İyileştirme Operasyonu’nun nasıl gerçekleştiğini anlatıyor. 6 Şubat’ın 1. yılında depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet diliyorum. Ailelerine, yakınlarına ve Aziz Milletimize başsağlığı diliyorum. Her birinin mekanları cennet olsun.

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun: 6 Şubat 2023'te yaşadığımız ve yüreklerimizde tarifi görülmemiş bir acı bırakan deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti… "Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerde kaybettiğimiz 53 bin 537 canımıza Allah’tan rahmet, yaralananlara şifa ve yakınlarını kaybeden her bir kardeşimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah, en zor zamanda bile “Asrın Birlikteliği”ni ortaya koyan necip milletimizi ve güzel ülkemizi her türlü afet ve tehlikeden muhafaza buyursun.

    "GÖZLER KAPANDI,SÖZLER TÜKENDİ"

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: Acının tarifi yoktu... Gözler kapandı, Sözler tükendi, Asrın felaketiyle gözyaşı döktü Türkiye... Gün; bir can bir nefes için durmadan çalışma, bir olma, birlik olma günü dedik ve devlet olarak bütün imkânlarımızla sahaya indik. Tek yürek, tek bilek olduk; asrın birlikteliğini sergiledik, birlikte iyileştik! Kaybettiğimiz tüm canlarımızın mekânı cennet olsun. Rabbim ülkemize ve milletimize bir daha böyle afetler yaşatmasın! Unutmadık... Unutmayacağız...

    "YARALAR TAMAMEN SARILINCAYA KADAR TÜM GAYRETİMİZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Bir yıl geçti üzerinden...Ne kayıplarımızı unuttuk ne deprem bölgesindeki vatandaşlarımızı ne de kendi acısını bir kenara bırakıp yardıma koşan kahramanlarımızı. İlk anından itibaren depremin etkilerini en aza indirmek için ASRIN BİRLİKTELİĞİNİ sergileyerek canla başla çalıştık ve milletimize bir söz verdik: Yaralar tamamen sarılıncaya kadar tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz! Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kere daha Allah’tan rahmet diliyorum. Rabbim bizleri bir daha böylesi felaketlerle sınamasın.

     

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    6 ŞubatDepremAsrın FelaketiMesaj
    Haberler > Gündem > Asrın felaketinin birinci yıl dönümünde siyasilerden ortak mesaj: Unutmadık, unutturmayacağız
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