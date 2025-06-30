Atık öğüten makineye düştü, bacakları koptu! Geri dönüşüm tesisinde feci olay
Gündem Haberleri / Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde geri dönüşüm tesisinde çalışan işçi, makineye bacaklarını kaptırdı. İşçi ve kopan bacakları hastaneye kaldırıldı.
Kırkgöz Sanayi Sitesi'ndeki geri dönüşüm tesisinde çalışan Özbekistan uyruklu Kutratov Mirzovhit (28), dengesini kaybederek atıkların öğütüldüğü makineye bacaklarını kaptırdı.
BACAKLARI KOPTU
İş yeri çalışanlarının ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı çalışmada Mirzovhit, bulunduğu yerden çıkarıldı.
İşçi ve kopan uzuvları, ambulansla hastaneye götürüldü.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Gözde Nur Bayar