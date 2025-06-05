Atık toplama alanında yangın! İstanbul'un göbeğinde dumanlar göğe yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı 5 Haziran 2025 08:52 - Güncelleme: 5 Haziran 2025 08:57 - Güncelleme:

İstanbul Sultangazi’de bulunan katı atık toplama alanında sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde, Sultangazi Belediyesi’ne ait katı atık toplama alanında meydana geldi. İlgili Haber Gram altın son 1 ayın zirvesinde! ‘Ateşkes’ umutları zayıfladı… Sabah erken saatlerde çıkan yangını fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangına müdahale sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar