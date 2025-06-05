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Atık toplama alanında yangın! İstanbul'un göbeğinde dumanlar göğe yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Atık toplama alanında yangın! İstanbul&#039;un göbeğinde dumanlar göğe yükseldi
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul Sultangazi’de bulunan katı atık toplama alanında sabah saatlerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Sultangazi ilçesi Cebeci Mahallesi'nde, Sultangazi Belediyesi’ne ait katı atık toplama alanında meydana geldi.

Atık toplama alanında yangın! İstanbul'un göbeğinde dumanlar göğe yükseldi - 1. Resim

Sabah erken saatlerde çıkan yangını fark eden görevlilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yoğun çabalarıyla yangına müdahale sürüyor.

Atık toplama alanında yangın! İstanbul'un göbeğinde dumanlar göğe yükseldi - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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