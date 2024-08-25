Attığımız her adım onları korkutuyor! Mavi Vatan'da gizli gücümüz donanmanın emrinde

Donanmanın yeni devi “TCG Pirireis Denizaltısı” göreve başladı. Başkomutan Erdoğan “Mavi Vatan’da güçlü olmalıyız” dedi

TÜRKİYE GAZETESİ- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aksaz Tersanesi Komutanlığı Açılış ve Deniz Platformları Teslim Töreni’ne katıldı. Pirireis Denizaltısının da hizmete girdiği törende konuşan Erdoğan “daha güçlü Türk ordusu” mesajları verdi. Erdoğan, şunları söyledi:

“DÜNYA BİZİ İZLİYOR”

Ordumuz için kritik önemi haiz Pirireis’i hizmete alıyoruz. Mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz. Üç tarafı denizlerle çevrili tüm dünyanın gözü üzerinde olan bir ülkeyiz. Asırlar boyunca küresel güç mücadelelerine sahne olmuş bir coğrafyanın tam merkezinde yer alıyoruz.

“HER ŞEY TSK İÇİN”

Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için Mavi Vatan’ımızda etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. 2002’den beri güçlü Türkiye Güçlü Ordu şiarıyla TSK’yı her alanda güçlendirmenin çabası içindeyiz. Bunlar daha başlangıç.

'SEFERBERLİK İLAN ETTİK'

Deniz Kuvvetlerimizin ihtiyacı olan her türlü platform ve sistemin tedariki için bütün imkânlarımızı seferber etmiş durumdayız. Reis sınıfı Pirireis denizaltımız dünyadaki emsallerine kıyasla çok daha üstün özelliklerle donatılmaktadır.

'LİDER ÜLKELERDEN BİRİYİZ!'

Hâlihazırda kendi savaş gemisini tasarlayan, inşa eden, idamesini gerçekleştirebilen sayılı ülkeler arasındayız. Bununla yetinmiyoruz, 138 yıllık hayalimiz olan kendi denizaltımızı inşa etme hedefimize MİLDEM projemizle başlamayı ümit ediyoruz. Kendi denizaltısını inşa edebilen dünyadaki lider ülkeler arasına girmiş olacağız.

“KORKU SALIYORUZ”

Topraklarımızda huzur içinde yaşamak için hem mavi vatanımızda hem de uzak coğrafyalarda güçlü ve etkin bir donanmaya sahip olmamız gerektiğinin bilincindeyiz. Bugün burada olduğu gibi Türkiye’nin attığı adımları dostlarımız gıptayla, kardeşlerimiz minnet ve destek duygularıyla muarızlarımız ise korkuyla takip etmektedir.

“HAKKIMIZ KORUNACAK”

Tüm bu projelerimizin devreye girmesiyle Deniz Kuvvetlerimiz çok daha üstün kabiliyetlere kavuşacak, Mavi Vatan’daki haklarımız etkin bir şekilde savunulacaktır. Bizi yolumuzdan çevirmeyi amaçlayan engellere takılmadan, yılmadan, yorulmadan kesinlikle geri adım atmadan Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla yürüyeceğiz.

HIZIRREİS, MURATREİS, YAKIT 2-3-4

Pirireis’in yanı sıra donanma Hızırreis, Muratreis ve YAKIT 2-3-4 Akaryakıt gemilerine de kavuşacak. Hızırreis denizaltısı bayrak çekme ve seyir deneyimlerine, Muratreis denizaltısı havuz donatım faaliyetlerine başlayacak. YAKIT 2-3-4 Akaryakıt gemileri ile dünyada sınıfının en büyüğü olan 3 bin tonluk denizaltı havuzu da hizmete girecek. Denizaltılar, 68,35 metre uzunluğa, 6,3 metre mukavim tekne dış çapına, 1850 ton deplasmana ve 40 personel kapasitesine sahip bulunuyor.

KABİNE TAM KADRO AHLAT'TA

Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin uygulanmaya başladığı 2018 yılından bu yana, ilk defa bir kabine toplantısı Ankara dışında başka bir şehirde gerçekleştirilecek. Bu yıl 953’üncü yıl dönümü kutlanacak olan Malazgirt Zaferi etkinlikleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısını, bugün Bitlis’in Ahlat ilçesindeki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapacak.

Toplantının gündemi ise yoğun… Ana gündemi orman yangınları oluştururken, maymun çiçeği ve Batı Nil virüsü de diğer başlıklardan ikisi… Aynı şekildeki ekonomi gelişmeleri de kabinenin gündeminde yer alıyor.

Gazze’deki son durumun ele alınacağı toplantıda, terörle mücadelede Suriye ve Irak’la izlenecek ortak yol da masaya yatırılacak. Kabine toplantısında, Türkiye ve Irak arasında imzalanan “tarihî” nitelikteki askerî mutabakat zaptı çerçevesinde dış politikadaki önemli gelişmeler de gözden geçirilecek.