ABD Büyükelçisi Jeff Flake'den çarpıcı itiraf: "15 Temmuz'da geç kaldık"

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Türkiye'den ayrılmadan çarpıcı itirafta bulundu. Türkiye'nin önemine işaret eden Flake, "15 Temmuz'da geç kaldık" dedi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake'in Türkiye'deki 3 yıllık görevi 1 Eylül'de sona erecek. Flake, Türkiye'den ayrılmadan önce çarpıcı açıklamalarda bulundu. 15 Temmuz'la ilgili 'geç kaldık' itirafında bulunan Flake, Türkiye'nin dünyadaki önemine ilişkin çarpıcı sözler sarf etti.

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15 TEMMUZ'DA GEÇ KALDIK

ABD merkezli Politico'ya Ankara'da görev süresi boyunca yaşananlara ilişkin konuşan Jeff Flake, 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen darbe girişimi esnasında ABD yönetiminin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve hükümeti desteklemekte yavaş davrandığını söyledi. Flake, "O zamanlar, Başkan Obama'nın aramadığı, ancak Putin'in aradığı yönündeydi. Bu bizi bir süredir rahatsız etti." dedi.

MİT HARİKA BİR İŞ ÇIKARDI

İki hafta önce MİT operasyonuyla 7 ülkeyle gerçekleştirilen mahkum takasına değinen Flake, "Yedi ülke, yedi uçak Ankara'ya geldi. Gerçekten harika bir iş çıkardılar. Biden Erdoğan'a teşekkür etmek için aradı. Ama bu kez Putin aramadı. Bu konuda olumlu bir geri dönüş yaşadık." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE SAVAŞTA ÇOK DAHA ÖNEMLİ BİR ÜLKE

Ankara'nın ABD'nin vazgeçilmez bir ortağı olduğunun altını çizen Flake, Türkiye'nin dünya barış halindeyken sadece kendi coğrafyası için önemli bir ülke olduğunu ancak, savaştayken tüm dünya için çok daha önemli bir ülke olduğunu söyledi.

TÜRKİYE BÜYÜYEN BÖLGESEL BİR GÜÇ

Flake, "Türkiye'ye gelecek ABD büyükelçisine vereceğiniz herhangi bir tavsiye var mı?" sorusuna ise mevcut ilişkiyi geliştirmek için her şeyin yapılması gerektiğini belirterek "çünkü bunun vazgeçilmez bir müttefik olduğunu söyleyebilirim ve biz onlara her zaman bu şekilde davranmadık. Ama öyleler ve büyüyen bir bölgesel güçler. NATO'da bizden çok daha büyük ikinci orduya sahipler. Bunu geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." şeklinde cevap verdi.

TÜRKİYE'SİZ GAZZE'DE ÇÖZÜM ÇOK ZOR

İsrail-İran geriliminde Ankara'dan yardım istediklerini söyleyen Flake, Türkiye'nin Ortadoğu'daki çatışmalarda kilit bir role sahip olduğunu vurguladı. Gazze'de barış için Türkiye gibi bölgesel aktörlerin rol oynamadığı bir çözümün hayal olduğunu söyleyen Flake, "Türkiye, Filistin için garantör ülke olabilir ya da Gazze'nin yeniden inşasında rol oynayabilir" dedi.