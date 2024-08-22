İsrail ateşkes değil, katliam istiyor! Gazze'de sivillere ait binayı vurdu, yaralıların çıkarılmasını engelledi

Gazze'de aylardır katliam yapan İsrail, sözde ateşkes müzakerelerini sürdürse de katliam saldırılarına devam ediyor. İsrail'in bugün sivillere ait binayı vurduğu anlar kameralara yansıdı. İşgal ordusu Han Yunus'ta yıkılan bir evde ise mahsur kalan yaralıların tahliye edilmesini engelledi.

Filistin topraklarını işgal eden İsrail, abluka altındaki Gazze'de 10 aydır katliam yapıyor. 7 Ekim'de başlayan soykırım saldırıları ateşkes müzakerelerine rağmen sürüyor. Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen müzakerelerin ardından Mısır'ın başkenti Kahire'de görüşmeler sürecek. Gazze'de ateşkes yerine soykırımı sürdürüme hedefindeki İsrail, onlarca sivilin bulunduğu binayı vurdu. İsrail'in yaralıların çıkarılmasını engellediği öğrenildi.

İSRAİL, KAHİRE'YE HEYET GÖNDERDİ

İsrail'den bir heyet, Gazze Şeridi ile Mısır sınırındaki Philadelphi Koridoru ve Refah Sınır Kapısı'nın yeniden açılmasını görüşmek için Mısır'a gitti. Netanyahu, Philadelphi Koridoru'ndaki İsrail ordusunun işgalinin devam etmesini şart koşsa da Mısır buna karşı çıkıyor.

SİVİLLERE AİT BİNA VURULDU

İsrail ordusu bugün Gazze'nin orta kesiminde yer alan Nuseyrat'a düzenlediği saldırıda Filistinli sivillere ait bir binayı vurdu. O anlar anbean kameralara yansıdı. Çevredeki Filistinliler patlama anında büyük korku yaşadı. Bölgedekiler saldırı sonrasında yerle bir olan binanın enkazında inceleme yaptı.

ENKAZDAKİ YARALILARIN TAHLİYESİNİ ENGELLEDİ

Gazze Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yıkılan bir evde mahsur kalan yaralıların tahliye edilmesine izin vermediğini duyurdu.

Gazze Sivil Savunma, açıklamasında, Filistinlilerin yaptığı sayısız çağrıya kayıtsız kalan Uluslararası Kızılhaç Komitesi ile Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi'nin (OCHA) sessizliğini kınadı.

Açıklamada, "Ebu Hadrus ailesinden yaralı tutukluların çığlıklarını görmezden gelmeye devam etmek, onları da, mürettebatımızın onlara ulaşıp hayatlarını kurtaramadığı için şehit olan binlerce kişi gibi şehitler arasına sokacak." ifadeleri kullanıldı.