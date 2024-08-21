İsrail yine şaşırtmadı! Netanyahu ateşkes için Gazze'nin tapusunu istiyor

Hamas üyesi Naim, İsrail Başbakanı Netanyahu’nun Gazze’de ateşkes ve esir takası için dayattığı yeni şartları sıraladı.

HABER MERKEZİ- İsrail’in Gazze katliamında 319 gün geride kalırken, ateşkes çabaları da sürüyor. ABD Başkanı Joe Biden’ın bölgeye gönderdiği Dış- işleri Bakanı Antony Blinken’ın öneki gece yaptığı “İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, sunduğumuz yeni anlaşma teklifini kabul etti” sözlerinin ardından gözler, yeni anlaşma maddelerinin ne olduğuna çevrildi. Blinken söz konusu maddeler hakkında açıklama yapmazken, Hamas’ın siyasi büro üyesi Dr. Basem Naim, İsrail Başbakanı’nın yeni anlaşma için dayattığı maddelerin neler olduğunu açıkladı:

▪️ Refah Sınır Kapısı’ndan çekilme olmayacak

▪️ Philadelphia Koridoru’ndan çekilme olmayacak

▪️ Netzarim Rotası’ndan çekilme olmayacak

▪️ Mutabık kalınan esir değişimi anlaşmasında değişiklikler yapılacak

▪️ Yerinden edilmiş kişilerin geri dönüşleri denetlenecek

▪️ İnsani yardım ve yeniden inşa belirtilen şartların kabulüne bağlanacak

▪️ Amerikalılardan, karar verilmesi hâlinde çatışmaların yeniden başlamasına izin verileceğine dair yazılı taahhüt talebi.

BLINKEN İKNA TURUNDA

Öte yandan “Yeni anlaşma için Hamas’ın ikna edilmesi gerekiyor” diyen ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Mısır’a giderek mevkidaşı Badr Abdelatty ile bir araya geldi. Anlaşma taslağının “aşamalarla ilerleyeceğini” belirten Blinken “Birinci aşamada 6 hafta esirler karşılıklı serbest bırakılacak. İkinci aşamada da kalıcı ateşkes için müzakereler devam edecek. Uzman ekipler bu aşamalar üzerinde çalışıyor” ifadelerini kullandı. Blinken, daha sonra Katar’a geçerek burada da bir dizi görüşmeler gerçekleştirecek. Washington yönetiminden bir açıklama da Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre’den geldi. Pierre, Gazze’de ateşkes için yetkililerin “hafta sonundan önce” Kahire’de bir araya geleceğini açıkladı.

ALTI REHİNENİN CESEDİ GETİRİLDİ

Bu arada İsrail ordusu, Gazze’nin Han Yunus bölgesinde bulduğu 6 İsrailli rehinenin cenazesini Tel Aviv’e getirdi. Hamas, 10 Mart’ta iki esirin çatışmalarda öldüğünü duyurmuş, İsrail ordusu da aylar sonra “esirleri yanlışlıkla öldürmüş olabiliriz” itirafında bulunmuştu.