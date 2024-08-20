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İsrail'e 40 füze ateşlendi! Hizbullah 2 askeri karargahı hedef aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Lübnan, İsrail'in kuzeyine onlarca füze ile saldırılar düzenlendiğini, 2 askeri karargahın hedef alındığını duyurdu. Saldırılarda birçok insansız hava aracı (İHA) kullanıldığı ifade edildi.

Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine 40 füze ve çok sayıda insansız havacı (İHA) ile saldırı düzenlendiği bildirildi.

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40 FÜZE ATEŞLENDİ!

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine 40 füze fırlatıldığı belirtildi.

Ordu açıklamasında akşam saatlerinde çok sayıda İHA'nın Lübnan topraklarından İsrail'in kuzeyine gönderildiği aktarıldı. Hava savunma sistemlerinin İHA'ların bazılarını düşürdüğü, bazı İHA'ların ise Golan Tepelerine düştüğü ifade edildi.

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Hizbullah'tan yapılan yazılı açıklamada ise İsrail ordusuna ait 2 askeri karargahın hava saldırısıyla hedef alındığı kaydedildi. Açıklamada, saldırılarda ölen ya da yaralanan olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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