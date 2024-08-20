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Gazze'de rehine kurtarma fiyaskosu! İsrail kendi vatandaşlarını zehirleyerek öldürdü

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İşgalci İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırımla bölgede kan akıtmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nde bir binayı bombalayan İsrail ordusunun, binada bulunan 6 İsrailli esirin zehirlenerek ölmesine neden olduğu iddia edildi.

Gazze'de soykırımı sürdüren işgalci İsrail ordusu bir fiyaskoya daha imza attı. Filistinli sivilleri kadın, çocuk ayırmadan katleden İsrail ordusunun bu sefer de kendi vatandaşlarını öldürdüğü ifade edildi. 

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6 İSRAİLLİ ZEHİRLENEREK ÖLDÜ

İsrail medyası, İsrail ordusunun Gazze'de bombaladığını bir binada yangın çıkması sonucu ortaya çıkan karbonmonoksit gazından etkilenen 6 İsrailli esirin öldüğünü aktardı. 

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