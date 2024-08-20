Gazze'de rehine kurtarma fiyaskosu! İsrail kendi vatandaşlarını zehirleyerek öldürdü

Düzenleyen: Sezer Doğru 20 Ağustos 2024 21:20 - Güncelleme: 20 Ağustos 2024 21:39 - Güncelleme:

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İşgalci İsrail Gazze'de 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırımla bölgede kan akıtmaya devam ediyor. Gazze Şeridi'nde bir binayı bombalayan İsrail ordusunun, binada bulunan 6 İsrailli esirin zehirlenerek ölmesine neden olduğu iddia edildi.