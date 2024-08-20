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Hamas yetkilisi Usame el-Hamdan'dan CNN'e soykırım ayarı! Canlı yayını terk etti

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Gündem Haberleri

İsrail 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü soykırımda 40 bine yakın sivil Filistinliyi katletti. İsrail işgaline karşı direnen Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, katıldığı canlı yayında Hamas'ı suçlamaya çalışan CNN muhabirine sert tepki göstererek canlı yayını terk etti.

Gazze'de İsrail'in işgal saldırıları ve yürüttüğü soykırım sonucu 40 binden fazla Filistinli hayatını kaybetti. 7 Ekim'den bu yana aralıksız devam eden saldırılar karşısında ABD ve İngiltere başta olmak üzere Batı ülkelerinin sessiz kalması büyük tepkilere neden oldu.

Öte yandan Batı medyasının işgalci İsrail ordusunun Gazze'deki katliamlarını meşru gösterme çabaları devam ederken, Filistin direniş hareketi Hamas'a yönelik kara propaganda da aralıksız sürdürülüyor. 

AA'ya konuşan Hamas yetkilisi

 HAMAS ÜYESİ HAMDAN'DAN CNN'E GAZZE AYARI!

Hamas Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, CNN'de katıldığı canlı yayında Gazze'deki İsrail soykırımını ve insanlık dramını anlattı. Hamdan, Gazzelilerin katledilmesinden Hamas’ı sorumlu tutmaya çalışan CNN muhabirine sert tepki göstererek canlı yayını terk etti. 

Hamas yetkilisi Usame el-Hamdan'dan CNN'e soykırım ayarı! Canlı yayını terk etti - 2. Resim

İsrail'in Gazze katliamlarını 7 Ekim'deki Aksa Tufanı Operasyonu üzerinden meşru göstermeye çalışan CNN muhabirine "İsrail’in son 76 yıldır Filistinlileri öldürdüğünü biliyor musunuz? İsrail 2014’te Gazze’ye saldırdı ve 4 binden fazla Filistinliyi öldürdü. 2008’de 1 günde 1000 Filistinliyi öldürdüler. Batı Şeria’da Hamas yok ama İsrailliler son 10 ayda 800 Filistinliyi öldürdüler" sözleri ile sert tepki gösteren Hamdan, canlı yayından ayrıldı. 

Hamdan, CNN muhabirinin gerçekleri değil kendi istediklerini duymak arzusunda olduğunu vurgulayarak canlı yayını bağlantısını sonlandırdı. 

Düzenleyen:  - Gündem
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