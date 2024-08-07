Yunanistan, Mısır ve Almanya'dan peş peşe uçuş uyarısı

Mısır, Yunanistan ve Almanya hava yolu şirketleri Orta Doğu'daki gerilimin artması nedeniyle peş peşe uyarılarda bulundu. Mısır, 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durulması gerektiğini duyurdu.

Mısır, İsrail ve İran arasındaki gerginlik nedeniyle tüm havayolu şirketlerine yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını istedi.

MISIR UÇUŞLAR İÇİN SAAT VERİP UYARDI

İran'ın İsrail'e saldırı düzenlemesi beklenirken, Mısır havayolu şirketleri için bir güvenlik uyarısı olan NOTAM yayınladı. Mısır, yayınladığı güvenlik uyarısında tüm havayolu şirketlerinden yarın TSİ 03.00-07.00 saatleri arasında İran hava sahasından uzak durmalarını isteyerek, "Tüm Mısırlı taşıyıcı firmalar Tahran (Uçuş Bilgi Bölgesi) FIR'ı üzerinden uçmaktan kaçınacaktır. Söz konusu bölge üzerinde hiçbir uçuş planı kabul edilmeyecektir” ifadelerini kullandı.

Güvenlik uyarısının neden yayınlandığına ilişkin ayrıntı verilmedi. Öte yandan Ürdün ise pazar günü tüm havayolu şirketlerinden 45 dakikalık ekstra yakıt bulundurmalarını istemişti.

LUFTHANSA, ORTA DOĞU'YA UÇUŞ İPTALLERİNİN SÜRESİNİ UZATTI

Alman hava yolu firması Lufthansa, Orta Doğu'da artan gerilim nedeniyle İran ve Irak dahil olmak üzere bazı ülkelere yönelik uçuş iptali kararlarının süresini uzattı.

Lufthansa'dan yapılan yazılı açıklamada, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin ardından yapılan güvenlik analizi çerçevesinde bu bölgeye yönelik hizmetlerde değişikliğe gidildiği bildirildi.

Bölgede artan gerilim nedeniyle şirketin Tel Aviv, Tahran, Beyrut, Amman ve Erbil'e olan bütün uçuşlarının 13 Ağustos'takiler dahil olmak üzere iptal edildiği belirtilen açıklamada, Lufthansa'nın iptallerden etkilenen yolculara ücretsiz rezervasyon değişikliği veya iptal seçeneği sunduğu kaydedildi.

Lufthansa, geçen hafta da benzer bir karar alarak bölgeye seferleri iptal etmişti.

Lufthansa Grubu, Eurowings, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines gibi firmaları da bünyesinde bulunduruyor.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'ın başkenti Tahran'da suikasta uğramasının ardından İran'ın İsrail'e yapması beklenen misilleme, hava yolu şirketlerinin bölgedeki seferlerini etkilemişti.

YUNAN HAVA YOLLARI ŞİRKETİ AEGEAN, TEL AVİV'E UÇUŞLARI ERTELEDİ

Yunanistan'ın Aegean Hava Yolları, güvenlik gerekçesiyle Tel Aviv uçuşlarının 8 Ağustos'a kadar iptal edildiğini duyurdu. Şirketin açıklamasında, Orta Doğu'daki son gelişmeler nedeniyle Tel Aviv'deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı'na yapılacak seferlerin askıya alınma tarihinin uzatıldığı belirtildi.

Bu kapsamda, daha önce duyurulan Tel Aviv'e yapılacak tüm seferlerin güvenlik nedeniyle 6 Ağustos'a kadar askıya alma kararının 8 Ağustos'a uzatıldığı bildirildi. Beyrut'taki Rafik Hariri Uluslararası Havalimanı'na uçuşların 8 Ağustos'a kadar askıya alınması kararının devam ettiği aktarılan açıklamada, Amman'daki Kraliçe Aliye Uluslararası Havalimanı'na olan tüm uçuşların da aynı tarihe kadar askıya alındığı kaydedildi.

Açıklamada, uçuşları iptal edilen yolcuların yeniden rezervasyon yapabilecekleri veya para iadesi talep edebilecekleri belirtildi.