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Türkiye-Rusya arasında Barış Pınarı Bölgesi'nde kara devriyesi yeniden başladı

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Türkiye-Rusya arasında Barış Pınarı Bölgesi&#039;nde kara devriyesi yeniden başladı

Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde icra edilen ve 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesine bugün yeniden başladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde Birleşik Kara Devriyesine bugün yeniden başladığını duyurdu.

AMAÇ SINIRLARIN KORUNMASI

Bakanlıktan yapılan açıklamada; ''Türkiye ile Rusya arasında Barış Pınarı Harekat Bölgesi'nde icra edilen ve 5 Ekim 2023'te güvenlik nedeniyle durdurulan Birleşik Kara Devriyesine bugün yeniden başlanmıştır. Ülkemiz sınırlarının ve bölgedeki sivil halkın güvenliğinin sağlanması, Suriye’nin kuzeyinde istikrarın tesis edilmesi, Türkiye’nin ABD ve RF ile vardığı mutabakat gereği bölgeden çıkması gereken PKK/YPG-SDG Terör Örgütüne ait kontrol noktası, karargâh ve askeri yapıların tespit edilmesi, terörle mücadelede Türk-Rus işbirliğinin sergilenmesi maksadıyla BKD faaliyetine müteakip dönemde devam edilmesi planlanmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

BİR YIL ÖNCE DURDURULMUŞTU

22 Ekim 2019'da Soçi'de bir araya gelen Rusya lideri Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumun normale döndürülmesine yönelik ortak faaliyetleri öngören bir mutabakat zaptı imzalamıştı. Belgeye uygun olarak Rus askeri polisi ve Suriyeli birlikler, Türk güvenlik bölgesiyle sınırı bulunan yerleşimlere konuşlandırılmıştı. 1 Kasım 2019'da da Rus ve Türk askerleri Fırat'ın doğusunda ortak devriyelere başlamıştı.

Ancak güvenlik nedeniyle bu devriyeler 5 Ekim 2023'te durdurulmuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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