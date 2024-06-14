AVM'de intihar girişimi! Son anda kurtarıldı

Bursa'da bir AVM'nin 2. katına çıkan kadın intihar girişiminde bulundu. Kadın son anda çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki AVM'de bunalıma giren Serpil B.(40), binanın 2. katına çıktı. Balkon korkuluğunun dışına çıkan kadını görenler, yardım çığlıkları attı.

SON ANDA KURTARDILAR

Bir an kadının dalgınlığından faydalanan bir kişi kadını belinden yakaladı. Çevredekilerinde yardımı ile kadın içeri atıldı. Bazı vatandaşların, çocuklarına bakma diyerek uyardığı duyulurken, güvenlik zafiyetinin yaşandığı AVM'nin 2. katından atlamaya çalışan güvenlikler yardımı ile aşağı indirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.