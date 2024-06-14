Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > AVM'de intihar girişimi! Son anda kurtarıldı

AVM'de intihar girişimi! Son anda kurtarıldı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
AVM&#039;de intihar girişimi! Son anda kurtarıldı

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa'da bir AVM'nin 2. katına çıkan kadın intihar girişiminde bulundu. Kadın son anda çevredekiler tarafından kurtarıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesindeki AVM'de bunalıma giren Serpil B.(40), binanın 2. katına çıktı. Balkon korkuluğunun dışına çıkan kadını görenler, yardım çığlıkları attı.

AVM'de intihar girişimi! Son anda kurtarıldı - 1. Resim

SON ANDA KURTARDILAR

Bir an kadının dalgınlığından faydalanan bir kişi kadını belinden yakaladı. Çevredekilerinde yardımı ile kadın içeri atıldı. Bazı vatandaşların, çocuklarına bakma diyerek uyardığı duyulurken, güvenlik zafiyetinin yaşandığı AVM'nin 2. katından atlamaya çalışan güvenlikler yardımı ile aşağı indirildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

 

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ChatGPT, Apple'dan para kazanmıyor! Peki nasıl para kazanacak?Ustası hatırlattı: Baklavayı yediğinizde hemen su içme ihtiyacı duyuyorsanız…
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bayram göçü başladı! Dokuz günlük tatilin ilk saatlerinde trafik yoğunluğu - GündemBayram göçü başladıAnkara sağanak ve doluya teslim! Ağaç, otomobilin üzerine devrildi - GündemBaşkent kuvvetli sağanak ve doluya teslimAydın'ın Didim ilçesinde orman yangını! Bafa Gölü'nden su alan söndürme uçağı sert iniş yaptı - GündemSöndürme uçağı göle sert iniş yaptı!İnsan faktörlü yangınların önüne geçmek için 35 ilde ormanlara girişler yasaklandı - Gündem35 ilde ormanlara giriş yasaklandıÖğretmenlerin 'karne sevinci' sosyal medyayı salladı, velilerden tam not aldı - GündemÖğretmenlerin 'karne sevinci' sosyal medyayı salladıİş adamına silahlı saldırı! Sokak ortasında kanlar içinde kaldı - Gündemİş adamına sokak ortasında silahlı saldırı!
Sonraki Haber Yükleniyor...