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Avrupa'dan gelip Türk ustalara emanet ediyorlar! 10 milyonluk araçların ilacını burada buldular

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gurbetçiler, Türkiye, Avrupa, Usta, Elazığ, İş, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

 Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, yaz tatili için geldikleri Türkiye'de araç bakımlarını da yaptırıp dönüyor. Birçok gurbetçi değeri 10 milyon lirayı bulan araçlarını Türk ustalara emanet edip, "Avrupa'da parça çok ama usta yok. Türk ustalar hemen çözümü buluyorlar" diyor.

Avrupa'da yaşayan gurbetçiler, yaz tatili için geldikleri Türkiye'de araç bakımlarını da ihmal etmiyor.

"PARÇA ÇOK AMA USTA YOK" DİYORLAR

"Parça çok ama usta yok" diyerek 10 milyon TL'lik araçlarını Elazığ'daki güvenilir ustalara emanet eden gurbetçiler, her yıl yoğunluk oluşturuyor. Özellikle yaz aylarında yabancı plakalı araçlardan büyük talep gördüklerini belirten oto elektrik ve air suspension sistemleri üzerine hizmet veren Emrullah Şahinoğlu, bu aylarda yoğun mesai harcadıklarını kaydetti.

Avrupa'dan gelip Türk ustalara emanet ediyorlar! 10 milyonluk araçların ilacını burada buldular - 1. Resim

"BİZİM USTALARIMIZ ÇÖZÜMLERİ ÇABUK BULUYOR"

35 yıldır Avrupa'da yaşayan Donald Kaya, "Her sene izne Elazığ'a gelirim. Ailem ve çocuklarımla gezmeye geliyoruz. Gurbetçiyiz ve arabalar ile ilgili sıkıntılarımız oluyor. Bizim ustalarımız çözümleri çok çabuk buluyorlar. O konuda çok memnunuz" dedi.

Avrupa'dan gelip Türk ustalara emanet ediyorlar! 10 milyonluk araçların ilacını burada buldular - 2. Resim

"HOLLANDA'DA USTA BULAMIYORUZ"

Hollanda'dan gelen gurbetçilerden Furkan Çiçek ise "Her sene izinlerimizde gurbetten geliyoruz. Tatil için çok yol kat ediyoruz. Yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol kat ediyoruz. Geldiğimiz zaman araçlarımızda bazen sıkıntı Hollanda'da usta bulamıyoruz. Buradaki ustalar gerçekten çok iyi. Hemen sorunu buluyorlar. Avrupa'da parçalar var ama ustalar yok. Buradaki ustalara sonsuz güvenimiz var ve rahatlıkla araçlarımızı teslim edebiliyoruz" şeklinde konuştu.

Avrupa'dan gelip Türk ustalara emanet ediyorlar! 10 milyonluk araçların ilacını burada buldular - 3. Resim

"TÜRKİYE'DE GÖRMEDİĞİMİZ ARAÇLAR GELİYOR"

İşletme sahipleri ise durumdan memnun olduklarını belirterek, "Genelde Türkiye'de görmediğimiz yüksek performanslı, büyük motorlu araçlar geliyor. Süspansiyon, bakım ve onarım gibi birçok şeyi burada yaptırıyorlar. Türkiye parasıyla yaklaşık 10 milyon TL'lik değeri olan yurt dışı araçları 10 bin TL'lik bakımı yapıp yola çıkıyorlar" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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