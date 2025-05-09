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Avrupa'nın göbeğinde Türk vatandaşlara çete tuzağı! Türkiye olaya el attı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Avrupa&#039;nın göbeğinde Türk vatandaşlara çete tuzağı! Türkiye olaya el attı
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz ay, Bosna Hersek’te üç Türk vatandaşının Afgan çeteler tarafından kaçırıldığı bildirildi. 3 vatandaş, Türkiye’nin diplomatik girişimleri neticesinde serbest bırakıldı. TTürkiye Today’in haberine göre, çetelerin yalnızca Avrupa’ya geçiş yapmaya çalışan göçmen adaylarını hedef aldığını ve turistlerin risk altında olmadığı ifade edildi.

Nisan ayında Bosna Hersek’te üç Türk vatandaşının kaçırıldığı bildirildi.

Yerel basında yer alan haberlere göre olayın, bölgede faaliyet gösteren organize göçmen kaçakçılığı çeteleriyle bağlantılı olduğu değerlendiriliyor.

TÜRKİYE'NİN GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ

Söz konusu üç kişi Türkiye’nin diplomatik girişimleri neticesinde serbest bırakıldı. Bu kişilerin, Avrupa Birliği ülkelerine sığınma amacıyla Hırvatistan sınırını geçmeye çalıştıkları belirtildi.

Bosna basınında çıkan haberlere göre, olaydan sonra mağdurların ailelerine, şahısların alıkonulduğunu gösteren ve insanı endişeye sevk eden görüntüler ulaştırıldı. Bu kayıtların, kaçırma olayını gerçekleştiren kişiler tarafından gönderildiği öne sürülüyor.

Avrupa'nın göbeğinde Türk vatandaşlara çete tuzağı! Türkiye'nin girişimleri sonuç verdi - 1. Resim

AVRUPA'NIN GÖBEĞİNDE ÇETE FAALİYETLERİ

Kaçırma olayının kesin yeri ve zamanı netlik kazanmamış olsa da, elde edilen bulgular, Hırvatistan sınırında faaliyet gösteren Afgan kökenli bir çetenin hedefli bir eylem gerçekleştirdiğine işaret ediyor.

Bosna kaynakları, ülkede bulunan yabancı çetelerin genellikle video kaydı üzerinden aileler üzerinde baskı kurduğunu belirtiyor.

ÇETELER HEDEF BELİRLİYOR

Yetkililer, olayın ülkedeki turistler açısından bir tehdit oluşturmadığını vurguluyor. Türkiye Today’in haberine göre, çetelerin yalnızca Avrupa’ya geçiş yapmaya çalışan göçmen adaylarını hedef aldığını ve turistlerin risk altında olmadığını ifade etti.

Türk makamlarının yoğun girişimleriyle serbest bırakılan üç Türk vatandaşının, iki haftadır Türkiye’de olduğu öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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