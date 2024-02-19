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    Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı!

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Avukat Feyza Altun hakkında soruşturma başlatıldı!
    Feyza Altun, Haber

    Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

    Avukat Feyza Altun hakkında, sosyal medyadaki hakaret içerikli paylaşımları sebebiyle resen soruşturma başlatıldı.

    Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca Avukat Feyza Altun hakkında, resen soruşturma başlatıldı. Soruşturma TCK'nın 216'ya 1'deki "Halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" maddesine muhalefet iddiasıyla başlatıldı. Dini değerlere yönelik çirkin ifadeleriyle bilinen avukat Feyza Altun, yine benzer bir paylaşımda bulunmuştu. 

    FEYZA ALTUN KİMDİR?

    Feyza Altun 1987 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Üniversite hayatını Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlayan Altun, yüksek lisans eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi "İnsan Hakları Hukuku" konusunda yaptı. Altun kendisini avukat, feminist, aktivist, filantrop ve yazar olarak tanımlıyor. 

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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