Ay sonu düğünü olacaktı! Kenenin ısırdığı genç hayatını kaybetti
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Kayseri’nin Tomarza ilçesinde kene ısırması sonucu hastaneye kaldırılan Hacı Mehmet Eker hayatını kaybetti. 31 yaşındaki Eker'in ay sonunda düğününün olduğu öğrenildi.
Tomarza ilçesine bağlı Şıhbarak Mahallesi’nde meydana gelen olayda Hacı Mehmet Eker (31) iddiaya göre kene ısırması sonucu fenalaştı.
AY SONU EVLENECEKTİ
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde tedavi altına alınan Eker, 5 gündür tedavi gördüğü hastanede verdiği yaşam mücadelesini kaybetti.
Kene ısırması sonucu hayatını kaybeden Hacı Mehmet Eker’in haziran ayı sonunda düğününün olduğu öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar