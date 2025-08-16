Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
AYM sadece tanık beyanıyla cezayı 'hak ihlali' saydı

AYM sadece tanık beyanıyla cezayı 'hak ihlali' saydı

- Güncelleme:
Gündem Haberleri

Anayasa Mahkemesi, yalnızca tanık beyanıyla meslekten ihraç edilen eski hâkim H.İ. için hak ihlali kararı verdi; 2,4 milyon liralık tazminat talebini ise reddetti.

GAMZE ERDOĞAN / ANKARA - Anayasa Mahkemesi, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle, sadece tanık beyanıyla meslekten çıkarılan eski hâkim H.İ. için hak ihlali kararı verdi.

TAZMİNAT TALEBİNE RET

Gerekçesinde H.İ. hakkında kararın yalnızca yorum ağırlıklı bir tanık beyanına ve örgütün etkili olduğu dönemde yapılan bir atamaya dayandırıldığı, somut delil bulunmadığı vurgulandı.

H.İ’nin 2 milyon 400 bin liralık tazminat talebi ise reddedildi.

