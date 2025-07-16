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Aynı mahalleden 3. cenaze! Keneyi kendisi çıkardı, hayatına mal oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Aynı mahalleden 3. cenaze! Keneyi kendisi çıkardı, hayatına mal oldu
Kırım Kongo Kanamalı Ateşi, Kayseri, Pınarbaşı, COVID-19, Cenaze, Hastalık, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 61 yaşındaki adam hayatını kaybetti.

Kızılören Mahallesi Mezgitli mezrasında yaşayan Cengiz Karakaya'ya (61) kene tutundu.

Vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkaran Karakaya, bir süre sonra rahatsızlanınca ilçede hastaneye başvurdu. Durumunun ağırlaşması sonucu Kayseri Şehir Hastanesine sevk edilen Karakaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

AYNI MAHALLEDEN 3. CENAZE

Öte yandan, Kızılören Mahallesi'nde KKKA şüphesiyle tedavi gören İlknur Ekinci 12 Haziran'da, Ulviye Torun ise 17 Haziran'da hayatını kaybetmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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