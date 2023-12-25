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    Ayvacık açıklarında 128 kaçak göçmen yakalandı

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen üç ayrı operasyonda 128 kaçak göçmen yakalandı.

    Ayvacık açıklarında 128 kaçak göçmen yakalandı
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında üç ayrı farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

    Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-905’ ve ‘KB-20’ tarafından durdurulan lastik botlar içinde 128 kaçak göçmen yakalandı.

    Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    KaçakGöçmen
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