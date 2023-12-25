25 Aralık 2023 20:59 - Güncelleme Tarihi: 25 Aralık 2023 21:00

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında üç ayrı farklı noktada kaçak göçmenler olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi.

Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-905’ ve ‘KB-20’ tarafından durdurulan lastik botlar içinde 128 kaçak göçmen yakalandı.

Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.