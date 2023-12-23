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    Lastik botta umuda yolculuk yarıda kaldı! Ayvacık açıklarında 80 kaçak göçmen yakalandı  

    Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde 80 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

    Lastik botta umuda yolculuk yarıda kaldı! Ayvacık açıklarında 80 kaçak göçmen yakalandı  
    Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

    Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 80 kaçak göçmeni yakaladı.  

    Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti.

    80 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

    Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ve Sahil Güvenlik Botu ‘KB-111’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde 80 kaçak göçmen yakalandı.

    GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NE TESLİM EDİLDİ

    Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

     

    İhlas Haber Ajansı /  - Gündem
    GöçmenKaçak GöçmenAyvacık
    Haberler > Gündem > Lastik botta umuda yolculuk yarıda kaldı! Ayvacık açıklarında 80 kaçak göçmen yakalandı  
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