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Lastik botta umuda yolculuk yarıda kaldı! Ayvacık açıklarında 80 kaçak göçmen yakalandı
Çanakkale’nin Ayvacık açıklarında lastik bot içerisinde 80 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri 80 kaçak göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri Ayvacık ilçesi açıklarında 2 farklı noktada lastik bot içinde kaçak göçmenler olduğu tespit edilmesi üzerine harekete geçti.
80 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI
Bölgeye giden Sahil Güvenlik Gemisi ‘TCSG-84’ ve Sahil Güvenlik Botu ‘KB-111’ tarafından hareket halinde durdurulan lastik botlar içinde 80 kaçak göçmen yakalandı.
GERİ GÖNDERME MERKEZİ’NE TESLİM EDİLDİ
Küçükkuyu Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen kaçak göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
İhlas Haber Ajansı / Makbule Dilagah Metecan - Gündem