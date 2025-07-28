Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında yeni gelişme: İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay tahliye edildi
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Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma sürüyor.
ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDI
Soruşturma kapsamında 4 Haziran'da tutuklanan İSFALT Genel Müdürü Burak Korzay, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında 10 ve 21 Temmuz'da savcılığa ifade verdi.
Korzay, ifadelerinin ardından sulh ceza hakimliğince tahliye edildi.
Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Abdullah Aydemir