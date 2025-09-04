Baba oğulun kahreden ölümü! Hayvan otlatırken yıldırım düştü
Erzurum'da hayvan otlatan baba oğul, üzerlerine yıldırım düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Erzurum'un Şenkaya ilçesi Sındıran Mahallesi'nin yaylasında çobanlık yapan Abdulmenaf Kısak (50) ile oğlu Bayram Kısak'a (14), hayvan otlatırken üzerlerine yıldırım isabet etti.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Çevrede bulunanlar durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ve sağlık ekipleri vefat ettiği tespit edilen baba ve oğlunun cenazelerini otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme ve soruşturma devam ediyor.
