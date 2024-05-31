Babaları tarafından öldürülen 3 çocuk defnedildi! Annenin feryatları yürek yaktı

Düzenleyen: Gözde Nur Bayar / Kaynak: İhlas Haber Ajansı 31 Mayıs 2024 15:53 - Güncelleme: 31 Mayıs 2024 15:59 - Güncelleme:

Erzurum, Cinnet, Haber

Gündem Haberleri / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da babaları tarafından öldürülen üç kardeş için Erzurum’da cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrılarak Erzurum’daki ailesinin yanına dönen anne Gülay K.’nın feryatları yürek dağladı.