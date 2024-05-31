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Babaları tarafından öldürülen 3 çocuk defnedildi! Annenin feryatları yürek yaktı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Babaları tarafından öldürülen 3 çocuk defnedildi! Annenin feryatları yürek yaktı
Erzurum, Cinnet, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bursa’da babaları tarafından öldürülen üç kardeş için Erzurum’da cenaze töreni düzenlendi. Yaklaşık bir yıl önce eşinden ayrılarak Erzurum’daki ailesinin yanına dönen anne Gülay K.’nın feryatları yürek dağladı.

Yaklaşık 15 gün önce Erzurum’a gelerek çocuklarını Bursa’ya götüren Baba M.K. dün geçirdiği cinnet sonrasında 11 yaşındaki Zeynep, 6 yaşındaki Aslı’yı kesici aletle; 3 yaşındaki oğlu Muhammet Ali'yi ise boğarak öldürdü.

Babaları tarafından öldürülen 3 çocuk defnedildi! Annenin feryatları yürek yaktı - 1. Resim

GÜÇLÜKLE AYAKTA KALDI

3 kardeşin cenazesi bugün önce havayolu ile Erzurum’a ardından karayolu ile Karayazı ilçesi Kazbel mahallesine götürüldü. Köye getirilen cenazeler daha sonra camiye götürülerek cenaze namazı kılındı. Cuma namazının ardından cenazeler mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi. Anne Gülay K. yakınlarının yardımıyla ayakta durabildi.

Babaları tarafından öldürülen 3 çocuk defnedildi! Annenin feryatları yürek yaktı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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