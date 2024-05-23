AB Komiseri tarih vererek duyurdu: Türkiye'ye 2.4 milyar euroluk doğrudan yatırım

AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Varhelyi, Dışişleri Bakanı Fidan ile ortak basın toplantısında AB-Türkiye Yatırım Fonu'na ilişkin açıklamalarda bulundu. Gelecek yılı işaret eden Varhelyi, "2.4 milyar euroluk doğrudan yatırımı mobilize etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri Oliver Varhelyi ile ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"AB ile ilişkilerin devamından yanayız. Hükümetimiz AB ile ilgili çalışmalarından vazgeçmemiştir.

Vizelerin kolaylaştırılması meselesi önemli. AB gerek göç gerek güvenlik gerek Kovid sonrası dönemde kapasite yoksunluğunu telafi edemediği için vize konusunda sıkıntılar olmuştu. Bunu da epeydir müzakere ediyoruz. Başta işadamlarımız ve öğrencilerimiz olmak üzere vize kolaylığının sağlanması ve hızlılığının artırılması konusunda görüşüyoruz.

(Düzensiz göçle mücadele) Kurulan mekanizmayı daha iyi işletme konusunu ele aldık.

'BİRLİKTE ÇALIŞMAMIZ HER ZAMANKİNDEN DAHA GEREKLİ'

Varhelyi'nin açıklamaları ise şöyle:

"Türkiye'yi ve sayın bakanı şu konuda temin etmek isterim. İlişkilerimizi yeniden canlandırmak yönünde çalışmayı tekrar taahhüt etmiş durumdayız. Türkiye'nin aday ülke, kilit ortak, önemli bir NATO müttefiki olduğunu düşünüyoruz. Dolayısıyla birlikte çalışmamız her zamankinden daha gerekli.

Geçen yıl Türkiye'den yapılan vize başvurularında yüzde 30'luk artış gördük. İnsanların tabii ki bu fırsattan faydalanılması için vize kolaylaştırması gerekiyor. Sayın bakanla bunu görüştük. Daha uzun süreli geçerli olacak vizeleri nasıl alabilirler konusunu ele aldık.

Ekonomik ilişkilerin de ilerleme göstermesi gerekiyor AB ve Türkiye arasında. Bunun için de işadamlarının ve öğrencilerin rahatlıkla seyahat ediyor olması gerek.

'TİCARET HACMİNDE 200 MİLYAR EURONUN ÜSTÜNE ÇIKTIK'

Geçen yıl ticaret hacmi açısından rekor kırdık. 200 milyar euronun üstüne çıkmış durumdayız. Türkiye, AB'nin 5. en büyük ticaret ortağı. Bu önemli bir sıralama. AB de Türkiye'ye gelen yabancı doğrudan yatırımın kaynağı olmaya devam ediyor. Bu tabii ki her iki taraf için de önemli sorumlulukları beraberinde getiriyor. Daha fazla yatırımın Türkiye'ye yapılması konusunu da ele aldık.

TÜRKİYE'YE 2.4 MİLYAR EUROLUK DOĞRUDAN YATIRIM

(AB-Türkiye Yatırım Fonu) Gelecek yıl itibarıyla projelerin ortaya çıktığını göreceğiz. 2.4 milyar euroluk doğrudan yatırımı mobilize etmeyi amaçlıyoruz. Bunu yapabilmek için uluslararası finansal ortaklarımıza da ihtiyacımız var. Platformdaki fonların artmasına onlar da katkıda bulunacaklar.

'ÜST DÜZEY DİYALOGLAR BAŞLAYACAK'

Her iki taraf da birbirine ihtiyacı olduğunu kabul ediyor. Bu yüzden de üst düzey diyaloglar başlayacak. Daha düzenli bir şekilde bir araya geleceğiz ve her şeyi daha hızlı şekilde ilerletebileceğiz.

Geçen yıl yaptığımız öneri ve tavsiyelerin uygulamaya başladığını görüyoruz. Umuyorum ki bu yıl daha fazla uygulamanın da sahada olduğunu göreceğiz."