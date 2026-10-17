Bakan Gürlek'ten sağlıkta şiddete sert mesaj: Kırmızı çizgimiz!

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı taviz verilmeyeceğini belirterek, “Sağlık çalışanlarımıza yönelen şiddet, bizim kırmızı çizgimizdir” dedi. Hasta hakları ile hekimlerin hukuki güvencelerinin birlikte korunması gerektiğini vurgulayan Gürlek, sağlık çalışanlarını asılsız suçlamalara karşı koruyacaklarını, merdiven altı sağlık uygulamalarından kaynaklanan hak kayıplarına karşı da önleyici tedbirler geliştirileceğini açıkladı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, İstanbul Sarıyer'de Sağlık ve Adalet bakanlıklarının iş birliğiyle düzenlenen Tıp ve Adalet Sempozyumu'nun açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık çalışanlarının hukuki sorumluluklarından hasta haklarına, sağlıkta şiddetle mücadeleden izinsiz tıbbi uygulamalara kadar birçok konuya değinen Gürlek, adalet ve sağlık hizmetlerinin birbirini tamamlayan iki temel kamu hizmeti olduğunu söyledi.

Konuşmasına İstanbul ve Sakarya'daki aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelen afetlerde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlayan Gürlek, afet dönemlerinde yargı ve sağlık çalışanlarının ortaya koyduğu gayretin ortak sorumluluğun önemini gösterdiğini ifade etti.

Bakan Gürlekten sağlıkta şiddete sert mesaj: Kırmızı çizgimiz!

"SAĞLIKTA ŞİDDET BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı kararlı mücadele yürüttüklerini vurgulayan Bakan Gürlek, bu tür saldırıların yalnızca sağlık personelini değil, toplumun sağlık hizmetlerine güven içinde erişimini de olumsuz etkilediğini söyledi.

Gürlek, "Sağlık çalışanlarımıza yöneltilen şiddet, yalnızca bir bireye değil, sağlık hizmetinin bütününe ve toplumun vicdanına yöneltilmiş bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarının can güvenliğinin kamu hizmetinin sürekliliği açısından büyük önem taşıdığını belirten Gürlek, "Sağlık çalışanlarımıza yönelen şiddet, bizim kırmızı çizgimizdir" dedi.

Bakan Gürlekten sağlıkta şiddete sert mesaj: Kırmızı çizgimiz!

SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ŞİDDETTE CEZALAR ARTIRILDI

Sağlıkta şiddetin önlenmesi amacıyla gerçekleştirilen yasal düzenlemelere değinen Gürlek, 2020 yılında yapılan değişikliklerle sağlık çalışanlarına yönelik bazı suçlarda cezaların ağırlaştırıldığını hatırlattı.

Gürlek, kamu ve özel sağlık kuruluşlarında görev yapan personele meslekleri nedeniyle yöneltilen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların yarı oranında artırıldığını belirtti.

Bu suçlar bakımından verilen hapis cezalarının ertelenmesini engellemeye yönelik özel hüküm getirildiğini aktaran Gürlek, özel sağlık kuruluşlarında çalışanların da görevleriyle bağlantılı olarak kendilerine karşı işlenen suçlarda kamu görevlisi sayılmasının sağlandığını kaydetti.

Ayrıca sağlık çalışanlarına görevleri sırasında veya görevleri nedeniyle yöneltilen kasten yaralama suçunun, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda tutuklama nedeni sayılabilen suçlar arasına alındığını bildirdi.

Bakan Gürlekten sağlıkta şiddete sert mesaj: Kırmızı çizgimiz!

"HER OLUMSUZ SONUÇ HEKİMİN KUSURLU OLDUĞU ANLAMINA GELMEZ"

Tıbbi uygulamalardan kaynaklanan hukuki sorumlulukların dikkatle değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Gürlek, her tıbbi müdahalenin beklenen sonucu vermemesinin hekimin kusurlu olduğu veya suç işlediği anlamına gelmediğini söyledi.

Sağlık çalışanlarının çoğu zaman zor şartlar altında ve sınırlı sürede önemli kararlar almak zorunda kaldığını belirten Gürlek, mesleki sorumlulukların değerlendirilmesinde bu koşulların da dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kamuda görev yapan sağlık meslek mensuplarına yönelik tazminatların rücu edilmesini özel şartlara bağladıklarını hatırlatan Gürlek, böylece hekimlerin ağır tazminat endişesi yaşamadan tıbbi karar alabilmelerini desteklediklerini dile getirdi.

Bakan Gürlekten sağlıkta şiddete sert mesaj: Kırmızı çizgimiz!

HASTA HAKLARI VE HEKİMLERİN HUKUKİ GÜVENCELERİ BİRLİKTE KORUNACAK

Bakan Gürlek, hasta hakları ile sağlık çalışanlarının mesleki güvencelerinin birbirine karşıt kavramlar olmadığını ifade ederek iki alanın birlikte korunması gerektiğini söyledi.

Bu kapsamda 2022 yılında gerçekleştirilen yasal düzenlemeyle sağlık meslek mensuplarının tıbbi işlem ve uygulamalarından doğan ceza soruşturmalarında Mesleki Sorumluluk Kurulu üzerinden işleyen bir izin usulü getirildiğini hatırlattı.

Gürlek, söz konusu uygulamanın tıbbi uzmanlığın soruşturma süreçlerine katkı sunmasını amaçladığını belirterek, "Bu süreç, yargı mercilerinin araştırma yetkisini ortadan kaldıran bir dokunulmazlık alanı yaratmaz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gürlekten sağlıkta şiddete sert mesaj: Kırmızı çizgimiz!

"ASILSIZ İHBAR VE İTHAMLARA MÜSAADE EDEMEYİZ"

Sağlık çalışanlarının haksız suçlamalar karşısında korunmasının önemine değinen Gürlek, mesleki sorumlulukların adil ve hukuka uygun biçimde değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Gürlek, "Ancak büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarımızın, asılsız ihbar ve ithamlar nedeniyle görevlerini layıkıyla yerine getiremez hale getirilmelerine de müsaade edemeyiz" açıklamasında bulundu.

Sağlık çalışanlarının haklarını savunduğunu söyleyen bazı sivil toplum kuruluşlarını da eleştiren Gürlek, bu kuruluşlardan bazılarının sağlık alanındaki sorunlardan çok siyasi ve ideolojik gündemlerle ilgilendiğini savundu.

Sağlık personelinin haklarını korumaya ve sorunlarına çözüm üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Bakan Gürlekten sağlıkta şiddete sert mesaj: Kırmızı çizgimiz!

MERDİVEN ALTI SAĞLIK UYGULAMALARINA DİKKAT ÇEKTİ

Türkiye'de sağlık turizminin hızla geliştiğini belirten Gürlek, bu alanda ortaya çıkabilecek hukuki sorunların giderilmesi için Sağlık Bakanlığına destek vermeye hazır olduklarını ifade etti.

Özellikle kamuoyunda "merdiven altı" olarak nitelendirilen yerlerde gerçekleştirilen bazı cerrahi müdahaleler sonucunda yaşanan hak kayıplarına dikkat çekti.

Cumhuriyet başsavcılıklarına iletilen şikayetlerde öne çıkan sorunların belirlenmesi ve önleyici tedbirlerin geliştirilmesi gerektiğini belirten Gürlek, bu konuda ilgili kurumlarla ortak çalışma yürütülebileceğini kaydetti.

Sağlık turizminde kalıcı çözümlere ulaşılabilmesi için yargı mensupları, sağlık çalışanları, akademisyenler ve ilgili kurumlar arasında bilgi paylaşımının önemini vurguladı.

Bakan Gürlekten sağlıkta şiddete sert mesaj: Kırmızı çizgimiz!

"DEVLET MİLLETİNE HİZMET ETMEKLE YÜKÜMLÜDÜR"

Sağlık ve adalet hizmetlerinin vatandaşların temel haklarına doğrudan temas ettiğini ifade eden Gürlek, devlet kurumlarının ortak sorumluluğunun toplumun huzur ve güvenliğini sağlamak olduğunu dile getirdi.

Gürlek, "Devlet, milletine hizmet etmekle yükümlüdür. İster Adalet Bakanlığı ister Sağlık Bakanlığı olsun, bütün kurumlarımızın ortak sorumluluğu, vatandaşımızın huzur ve güven içinde yaşayacağı adil şartları oluşturmak, bireyin ve toplumun sağlığını korumaktır" dedi.

İki bakanlık arasındaki iş birliğinin güçlendirilerek sürdürüleceğini belirten Gürlek, vatandaşların sağlık hizmetlerine kesintisiz ve zamanında erişebilmesinin önemine dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nı aynı zamanda "Adaletin Yüzyılı" haline getirmek için çalışmaların sürdürüleceğini ifade eden Gürlek, sağlıklı bir toplum ve güçlü bir adalet sisteminin birbirini tamamlayan unsurlar olduğunu söyledi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala