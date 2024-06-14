Bakan Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi paylaşımı: Randevu taleplerine 24 saate geri dönüş sağlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki Onaylı Randevu Sistemi'ne ilişkin ilk verileri açıkladı. Poliklinik kapasitesi %50’nin üzerinde çıktı. Randevu taleplerinin de %90’ına 24 saat içinde geri dönüş sağlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Onaylı Randevu Sistemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

RANDEVU TALEPLERİNİN %90'INA 24 SAATTE GERİ DÖNÜŞ YAPILIYOR

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Onaylı Randevu Sistemi'ni değerlendiren Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Poliklinik kapasitemizi %50’nin üzerinde artırdık. Randevu taleplerinin %90’ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya geldik. Birkaç branş dışında önemli sorun kalmadı. Bu süreçte, sorumluluk bilinciyle randevulu hasta kabul kapasitesini %50’den fazla artırma başarısını gösteren hastane çalışanlarımıza, hekimlerimize ve hastane yönetimine teşekkür ederim. Onaylı Randevu uygulamasına hızla intibak eden hastalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum."