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Bakan Koca'dan Onaylı Randevu Sistemi paylaşımı: Randevu taleplerine 24 saate geri dönüş sağlandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Bakan Koca&#039;dan Onaylı Randevu Sistemi paylaşımı: Randevu taleplerine 24 saate geri dönüş sağlandı

Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ndeki Onaylı Randevu Sistemi'ne ilişkin ilk verileri açıkladı. Poliklinik kapasitesi %50’nin üzerinde çıktı. Randevu taleplerinin de %90’ına 24 saat içinde geri dönüş sağlanıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Onaylı Randevu Sistemi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. 

RANDEVU TALEPLERİNİN %90'INA 24 SAATTE GERİ DÖNÜŞ YAPILIYOR

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Onaylı Randevu Sistemi'ni değerlendiren Koca paylaşımında şu ifadelere yer verdi:  "Poliklinik kapasitemizi %50’nin üzerinde artırdık. Randevu taleplerinin %90’ına 24 saat içinde dönüş sağlayabilir aşamaya geldik. Birkaç branş dışında önemli sorun kalmadı. Bu süreçte, sorumluluk bilinciyle randevulu hasta kabul kapasitesini %50’den fazla artırma başarısını gösteren hastane çalışanlarımıza, hekimlerimize ve hastane yönetimine teşekkür ederim. Onaylı Randevu uygulamasına hızla intibak eden hastalarımıza ayrıca teşekkür ediyorum."

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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