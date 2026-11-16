Bakan Kurum'dan dünyaya 'gerçek sınav' çağrısı: Milli enerjide 2040 vizyonunu duyurdu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında Parlamenter Toplantısı'nda konuştu. Kurum, "Enerjide büyük bir dönüşüm yürütüyoruz. Yenilenebilir kaynakların elektrik kurulu gücümüz içindeki payı yüzde 63 seviyesine ulaştı. Milli Enerji 2040 vizyonumuzda güneş ve rüzgârda 175 gigavat kurulu güç hedefimiz var" ifadelerini kullandı. Küresel iklim krizi konusunda dünyaya çağrıda bulunan Bakan Kurum, "Antalya'dan ayrıldıktan sonra bu konferansın gerçek sınavı başlayacak" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, COP31 kapsamında Parlamenter Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Bakan Kurum, "Enerjide büyük bir dönüşüm yürütüyoruz. Yenilenebilir kaynakların elektrik kurulu gücümüz içindeki payı yüzde 63 seviyesine ulaştı. Milli Enerji 2040 vizyonumuzda güneş ve rüzgârda 175 gigavat kurulu güç hedefimiz var" dedi.

Kurum, "Antalya'dan ayrıldıktan sonra bu konferansın gerçek sınavı başlayacak" şeklinde konuştu.

Bakan Kurumdan dünyaya gerçek sınav çağrısı: Milli enerjide 2040 vizyonunu duyurdu

Bakan Kurum'un konuşmasından öne çıkan satır başları şöyle:

Bu toplantının gerçekleşmesine öncülük eden Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize sayın meclis başkanımıza ve yine parlamentolar arası birliğe teşekkürlerimi ifade ediyorum. Değerli dostlar COP 31'in ilk haftasını geride bıraktık. Antalya'da yoğun bir diplomasi trafiği yürüttük. Devlet ve hükümet başkanlarını, bakanları, uluslararası kuruluşları, iş dünyasını ve yine bilim insanlarını, gençleri ve sivil toplumu bir araya getirdik. Enerji, finansmanı, tarımı, suyu, dirençli şehirleri, sıfır atığı, çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğini konuştuk. Şimdi çok önemli bir noktadayız. Konferanslarda ortaya koyulan iradenin ülkelerin hayatına nasıl gireceğini konuşuyoruz. Çünkü bir iklim hedefinin gerçek karşılığı sonunda bir ülkede çıkarılan kanunda ayrılan bütçede yapılan yatırımda güçlendirilen şehirde görülür. İşte parlamentoların ağırlığı tam burada ortaya çıkıyor. Burada bulunan siz değerli parlamenterleri Antalya'da oluşan iradenin ülkelerimizde karşılık bulması noktasında sağlayacak önemli ortaklarımız arasında değerlendiriyoruz. Kıymetli parlamenterler Türkiye olarak COP31 başkanlığımızı 3 temel üzerine kurduk. Diyalog, uzlaşı, aksiyon; ilk hafta bunun ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Dünyanın her ülkesinin imkanı aynı ölçüde değil. Kalkınma yolculukları, enerji sistemleri, finansmana erişimleri, karşı karşıya kaldıkları iklim riskleri birbirinden farklı. Bir ada devletinin önceliği başka olabilir, kuraklığın ağırlaştığı bir ülkenin ihtiyacı başka olabilir, sanayisini büyütmeye çalışan bir ülke meseleye başka bir yerden bakabilir. Bütün bu farklılıkları yok sayarak ortak bir gelecek kuramayız. Önce birbirimizi anlamalı, sonra müşterek bir istikamet bulmalıyız.

Bu toprakların büyük düşünürü Mevlana, insanlar aynı yoldan yürümeyebilir. Fakat aynı hayırda, aynı iyilikte, aynı maksat etrafında buluşabilir der. Antalya'da aradığımız uzlaşı da buna benziyor. Her ülkenin kendi şartı, kendi imkanı, kendi kalkınma yolu var. Fakat çocuklarımızın yaşayacağı dünya ortak, suyun güvenliği ortak şehirlerimizin dayanıklılığı gıdanın geleceği afetler karşısında insan hayatını koruma sorumluluğumuz ortak farklı yollardan yürüyerek bir ortak istikamet kurabiliriz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderler zirvesinde yaptığı adil geçiş çağrısının temelinde de işte bu anlayış var. Ülkelerin kalkınma haklarını koruyan, finansman ihtiyacını, ihtiyacın bulunduğu noktaya ulaştıran, dönüşümün yükünü hakkaniyetle paylaşan bir sistem kurmamız gerekiyor. Biz uygulama COP'u derken bunu kastediyoruz. Antalya'da konuşulanların konferans salonlarında bu odalarda kalmasını istemiyoruz. Hedeflerin projeye, finansmana, mevzuata ve insanların hayatında görülebilen sonuçlara dönüşmesini istiyoruz. Sayın Meclis Başkanım, tam bu noktada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin oynadığı rolü özellikle ifade etmek istiyorum. Türkiye'nin iklim konusunda attığı büyük adımların arkasında meclisimizin açtığı güçlü bir hukuki yol var.

Bakan Kurumdan dünyaya gerçek sınav çağrısı: Milli enerjide 2040 vizyonunu duyurdu

Gazi meclisimiz, buradaki komisyon başkanımız, milletvekillerimiz bu noktada çok önemli bir çaba ortaya koyuyorlar. İki bin yirmi bir yılında Paris Antlaşması'nın onaylanmasını gazi meclisimiz uygun buldu. Böylece Türkiye'nin küresel iklim sistemindeki yeni döneminin hukuki kapısını açtı. Ardından çok daha kapsamlı bir adım geldi. 2025 yılında Türkiye'nin ilk iklim kanunu meclisimizde kabul edildi. Bu kanunla emisyon azaltımından iklim değişikliğine, uyuma, planlama araçlarından emisyon ticaret sistemine, adil geçişten izin ve denetim süreçlerine kadar geniş bir alan hukuki çerçeveye kavuştu. Bunun anlamı çok açık. Bakanlıkların önündeki yol daha belirgin hale geldi. Yerel yönetimlerin iklim çalışmalarının dayanacağı çerçeve güçlendi. Özel sektör açısından uzun vadeli dönüşümün hukuki zemini oluştu. Planlama, uygulama ve denetimin hangi esaslarla ilerleyeceği kanun düzeyinde ele alındı. Gazi meclisimiz iklim hedeflerini bir temenni alanından çıkarıp devletin planlama ve uygulama düzeninin parçası haline getiren çok önemli bir irade ortaya koydu. Şimdi de parlamentolar arası birlikte dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ülkeleri ve parlamenterleri Antalya'da buluşturuyor. Bu tabloyu çok kıymetli buluyorum. Çünkü Türkiye'nin iklim yolculuğunda meclisimizin yalnızca kanun çıkaran mekan olarak yer almadığını uluslararası taahhüt ile ulusal uygulama arasındaki bağı kurduğu, o güçlü bağı kurduğunu özellikle ifade etmek istiyorum. Sayın Başkanım, şahsınızla gazi meclisimize, ilgili komisyonlarımıza ve bütün milletvekillerimize bir kez daha teşekkürlerimi ifade ediyorum. Değerli dostlar, meclisimizin kurulduğu hukuki zemini sahadaki uygulamayla güçlendiriyoruz. Enerjide büyük bir dönüşüm yürütüyoruz. Yenilenebilir kaynakların elektrik kurulu gücümüz içindeki payı yüzde altmış üç seviyesine ulaştı. Milli Enerji iki bin kırk vizyonumuzda güneş ve rüzgarda yüz yetmiş beş gigavat kurulu güç hedefimiz var. Şehirler konusunda da çok ağır bir imtihan verdik.

Biliyorsunuz Türkiye altı Şubat depremlerini yaşadı ve asrın felaketi dediğimiz depremde on bir ilimiz on dört milyon vatandaşımız etkilendi. Yüz sekiz bin kilometrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Birçok Avrupa ülkesinden büyük. Ardından Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimizin bütün kurumları deprem bölgesinde iki yıl gibi kısa bir sürede dört yüz elli beş bin konut köy evi ve iş yerini tamamladı. Bu süreç bize şehirlerin nasıl ele alınması gerektiğine dair çok büyük bir tecrübe kazandırdı. Konutlarla beraber altyapıyı düşündük. Okulu, hastaneyi, meydanı, yolu, sosyal hayatı birlikte ele aldık.

Bir şehrin direnci tek tek binaların sağlamlığından çok daha geniş bir meseledir. Suyun akması, enerjinin devam etmesi, ulaşımın çalışması, kamu hizmetlerinin kriz anında ayakta kalması gerekir. İklim değişikliği karşısında şehirlerimizi bu manada hazırlarken deprem bölgesinde kazandığımız bu tecrübeden her anlamda yararlandık. Tabii diğer taraftan bu tecrübeler sıfır atıkta da devam etti. Sıfır atıkta da önemli bir uygulama birikimimiz var. Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlayan çalışma toplumun farklı kesimlerinin katılımıyla büyüdü ve uluslararası alana taşıdı.

Burada öğrendiğimiz önemli bir şey var. Kalıcı sonuç için mevzuatın, yerel yönetim, özel sektörün, finansmanın ve vatandaşın aynı yönde ilerlemesi gerekiyor. Parlamentoların sağlayacağı istikrar ve hukuki güven de bu bütünün önemli bir parçası. Kıymetli Meclis Başkanım, çok değerli parlamenterler. COP31 sonuçlandığında hepimizin önüne çok somut dosyalar gelecek. Enerji yatırımları için kanunlar hazırlanacak. Şehirlerin dayanıklılığı için bütçeler görüşülecek. Su, ulaşım, atık yönetimi ve sanayi dönüşümü için yeni kararlar alınacak.

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