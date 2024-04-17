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Bakan Tunç: 4 bakanlık sokak hayvanlarıyla ilgili çalışma yürütüyoruz

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Adalet Bakanı Tunç, Meclis'te gazetecilerin sorularını cevapladı. Sokak hayvanlarıyla ilgili çalışmaların sorulduğu Tunç, "İnsanımızın can güvenliği her şeyden önemli. Hem hayvanlarımızı koruyacak hem de insan sağlığını tehdit etmeyecek bir düzenleme gerekiyor. Bu konuda Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Adalet bakanlıkları olarak ortak bir taslağımız, çalışmamız var." dedi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'ne ilişkin çalışmalarda sona gelindiğini, paketin TBMM tatile girmeden gündeme getirileceğini bildirdi. Yeni anayasaya ilişkin soru üzerine Tunç, bu konudaki çalışmaların Meclisin uhdesinde olduğunu vurguladı.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI...

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un yeni anayasa konusunda açıklamalar yaptığını hatırlatan Tunç, Kurtulmuş'un siyasi partilerle görüşme yapacağını ifade ettiğini aktardı. Süreci takip ettiklerini dile getiren Bakan Tunç, şöyle devam etti:

"Adalet Bakanlığı olarak teknik destek konusunda her zaman hazır olduğumuzu belirtiyoruz. Siyasi partilerin de bu konuda çalışmaları var. AK Parti'nin, MHP'nin önceden yaptığı çalışmalar... Tüm bunlar, yeni anayasa Mecliste gerçekleşecek uzlaşmaya bağlı. Çünkü yeni anayasa yapımı konusunda, Türkiye'nin demokratik, sivil anayasaya kavuşması, darbe anayasasından kurtulma noktasında herkes mutabık. Siyasi düşüncesi farklı olsa da bu konuda ortak düşüncemiz yeni anayasa yapılması hususunda. İnşallah Mecliste yeni dönemde böyle bir uzlaşma gerçekleşir. Meclis Başkanı'mızın bu yönde çalışmaları başlatacağını hepimiz öğrenmiş bulunuyoruz."

"9. YARGI PAKETİ TATİL ÖNCESİ MECLİS GÜNDEMİNE GELECEK"

Yargı alanında yeni düzenlemeler içerecek kanun teklifleriyle ilgili soru üzerine Tunç, "9. Yargı Paketi'yle ilgili çalışmamız son aşamaya geldi. 9. Yargı Paketi'ni de Meclis tatile girmeden Meclisin gündemine getireceğiz." bilgisini paylaştı.

"İNSANIMIZIN CAN GÜVENLİĞİ HER ŞEYDEN ÖNEMLİ"

Sahipsiz köpeklere yönelik düzenleme yapılıp yapılmayacağının da sorulduğu Bakan Tunç, hayvanların korunması gerektiğini vurguladı.
Hayvanların birbirlerine ve insanlara zarar vermesinin önlenmesi gerektiğinin altını çizen Tunç, herkesi üzen bazı olaylar yaşandığını söyledi.

Bakan Yılmaz Tunç, şunları kaydetti: "Elbette ki insanımızın can güvenliği her şeyden önemli. Bu konuda hem hayvanlarımızı koruyacak hem de insan sağlığını tehdit etmeyecek bir düzenlemeyi yapmak gerekiyor. Bu konuda Tarım ve Orman, Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Adalet bakanlıkları olarak ortak bir taslağımız, çalışmamız var. Bu çalışmayı gündeme getirmemiz lazım. Burada belediyelerimize, kamu kurumlarına düşen görevler var. Bu görevleri kanunda belirlemek ve ona göre hareket etmek lazım."

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: Anadolu Ajansı
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