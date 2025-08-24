Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
'Bakanlığa 10 bin personel alınacak' iddiasına yalanlama!

Kaynak: Anadolu Ajansı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 bin personel ataması yapılacağı iddialarını yalanladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 10 bin personel ataması için planlama yapıldığına ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Bakanlığın NSosyal'deki hesabından konuya ilişkin önemli bir paylaşım yapıldı.

"PAYLAŞIMLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesapları üzerinden yapılan 'Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 10 bin personel atamayı planlıyor' şeklindeki paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımızın personel alımlarına ilişkin tüm duyurular, yalnızca resmi kanallarımız üzerinden yapılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

