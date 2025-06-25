Asil ve yedek liste merak konusu oldu! Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kura sonuçları 2025 ne zaman açıklanacak?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşılan 288 engelli ve 72 eski hükümlü/TMY olmak üzere toplam 360 sürekli işçi alımı için başvuruların tamamlanması üzerine kura çekimi sonuçlarının açıklanması beklenmeye başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından paylaşılan verilere göre, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamında 288 engelli ve 72 eski hükümlü/TMY statüsünde olmak üzere toplam 360 sürekli işçi alımı yapılacaktır.

Başvurular, 10–16 Haziran 2025 tarihleri arasında sona erdi. Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla beraber binlerce aday kura çekimininin açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Başvuru süreci ardından gözler kura takvimine çevrildi.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI KURA SONUÇLARI 2025?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, sürekli işçi alımı kapsamında kura çekimi 24 Haziran 2025 tarihinde noter huzurunda yapılacağı belirtilmişti.

Ancak şu an için kura sonuçları henüz açıklanmadı. Adaylar sonuçlara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmî internet sitesi olan www.aile.gov.tr üzerinden erişebilecektir.

KURA SONUCUNDA KAÇ KİŞİ SEÇİLECEK?

Engelli kadrolarda açık iş sayısının 4 katı asıl ve 4 katı yedek aday belirlenirken eski hükümlü/TMY kadroları için de açık iş sayısının 4 katı asıl ve 3 katı yedek aday listeye alınacağı bilgisi paylaşıldı.

Kura sonuçlarının açıklandıktan sonra ise özlü sınav süreci de başlayacaktır.

SÖZLÜ SINAV NE ZAMAN YAPILACAK?

Kura sonucunda asıl aday olanlar, 11 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak olan sözlü sınava katılacaktır. Sözlü sınavın detayları ve sınav yerleri de kısa süre içinde açıklanacaktır.