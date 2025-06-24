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Belediyeden ailelere destek! Hane başı 5'er bin TL verilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Belediyeden ailelere destek! Hane başı 5&#039;er bin TL verilecek
Ekonomi Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Samsun'da Canik Belediyesi, "Aile Yılı" kapsamında çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere 5'er bin TL destek ödemesi yapıyor. 

Canik Belediyesi'nin Aile Yılı'na yönelik hayata geçirdiği projeler alkışları toplamaya devam ediyor. Aile Yılı'nda bir ilke daha imza atan Canik Belediyesi, 2025 yılında ilçede çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere 5 bin TL destek sağlıyor. Aile Yılı'na özel projeleri ve etkinlikleri sürdüreceklerini belirten Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde 2025 yılında çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelerimize 5 bin TL destek sağlıyoruz" dedi.

"AİLE YILI'NDA CANİK FARKI"

Aile Yılı'na özel çalışmalarla ailelerin yanında olmaya devam ettiklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Aile Yılı'na özel projelerimizle ailelerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Aile bağlarının ve aile içi iletişimin güçlenmesine katkılar sağlayan etkinliklerimizin yanı sıra, 2025 yılında ilçemizde çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelerimize 5 bin TL destek sağlıyoruz. Güçlü aile, güçlü toplum, güçlü gelecek ilkesiyle Aile Yılı'na özel yeni projeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

Belediyeden ailelere destek! Hane başı 5'er bin TL verilecek - 1. Resim

BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR

Canik Belediyesi'nin 2025 yılında çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 5 bin TL destek programına başvurular devam ediyor. Canik Belediyesi Kadın, Aile ve Sosyal Hizmetler Birimi'ne doğum belgesi ve aile cüzdanı ile birlikte şahsen başvuruların kabul edildiği destek programına, ikametgâh kaydı Canik ilçesinde yer alan, 2025 yılı Haziran ayı ve sonrasında çocuk sahibi olan ihtiyaç sahibi aileler başvuruda bulunabiliyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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