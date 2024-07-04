Balıkesir'de feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Balıkesir'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç ağaca çarptı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Medine Aksoy (29) idaresindeki otomobil, Bigadiç ilçesine bağlı Emek Mahallesi TOKİ girişi mevkisinde kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ ÖLDÜ 6 KİŞİ YARALANDI

Araçtaki Özlem Avcı (35) olay yerinde hayatını kaybetti. Sürücü ile 2 yaşındaki İkra, Ömer Emin (6), Taha (4) ve Ayşe Avcı (80), 1 yaşındaki Ayşegül Aksoy ile Yusuf Aksoy (7) da yaralandı. Bigadiç ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşegül Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.