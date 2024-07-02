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Katliam gibi kazada otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 3 yaralı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Katliam gibi kazada otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 3 yaralı
Kaza, Trafik, Tofaş, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Bolu'da 4 aracın karıştığı kazada otomobillerden biri ikiye ayrıldı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

D-100 kara yolunda İstanbul istikametinde Sanayi Yan Yol Kavşağı'nda İbrahim Ö. yönetimindeki 34 F 8204 plakalı BMW marka otomobil, Sanayi Yan Yol Kavşağı'ndan karşıya geçmek isteyen Engin Gökdemir (60) yönetimindeki 81 ACR 439 plakalı Tofaş marka otomobille çarpıştı.

ARAÇ İKİYE BÖLÜNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle Tofaş marka otomobil ortadan ikiye bölündü. Tofaş'ın hemen arkasından gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 LU 9313 plakalı otomobil ve Yılmaz A. idaresindeki 81 DM 596 plakalı araç kazaya karıştı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Meydana gelen kazada ikiye bölünen otomobilden yola savrulan Engin Gökdemir'in olay yerinde, Sabri Gökdemir ise hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

Katliam gibi kazada otomobil ikiye ayrıldı: 2 ölü, 3 yaralı - 1. Resim

2 ÖLÜ, 3 YARALI VAR

Kazada Ünal K., İbrahim Ö. ve Özay Ö. yaralandı. 2 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kazada D-100 kara yolunun iki istikamete gidişi de kapatıldı. Cumhuriyet Savcısı tarafından Engin Gökdemir'in cansız bedeni incelenmesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza anı ise saniye saniye bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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