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"Tecavüze uğradım" demişti! Korkunç cinayetin failinden afallatan ifade

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
&quot;Tecavüze uğradım&quot; demişti! Korkunç cinayetin failinden afallatan ifade
Cezaevi, Şiddet, Mahkeme, Haber

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kocaeli'nde cezaevinden çıktıktan 4 gün sonra sokakta cinayet işleyen Tuanay Ç. "Tahliyemi istiyorum. Çıkınca işe başlayacağım" dedi. Şahıs öldürdüğü adamın 13 yaşındayken kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

27 Haziran 2023'te saat 06.00'da Değirmendere Salı Pazarı girişinde, olay tarihinden 4 gün önce cezaevinden çıkan Tuanay Ç. (24), pazar tezgahı kuran 65 yaşındaki esnaf Şakir K.'ye defalarca demir çubukla vurdu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. İfadesi alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"ÇIKINCA İŞE BAŞLAYACAĞIM"

Hakkında "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçundan dava açılan Tuanay Ç.'nin Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Sanık duruşmaya SEGBİS ile katıldı, taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Söz hakkı verilen sanık, "Tahliyemi istiyorum. Çıkınca işe başlayacağım. Zaten dışarıda suç işlemiyordum, yaptıklarımdan pişmanım" dedi.

"Tecavüze uğradım" demişti! Korkunç cinayetin failinden afallatan ifade - 1. Resim

Geçen celse akli dengesinin yerinde olup olmadığının tespiti için sanığı Adli Tıp Kurumuna sevk yazsısının yazıldığı ancak sırasının henüz gelmediği, 18 Aralık'ta kuruma sevkinin sağlanacağı öğrenildi. Mahkeme heyeti, cezai ehliyet rapor sonucunun beklenilmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

TECAVÜZE UĞRADIĞINI İDDİA ETMİŞTİ

Sanık ilk celsede verdiği ifadesinde; kendisi henüz 13 yaşındayken Şakir K. tarafından tecavüze uğradığını, olay günü maktulü görünce yine aynı olayın yaşanacağı düşüncesiyle uyuşturucu madde etkisinde hareket ettiğini iddia etmişti.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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