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Balıkesir'deki orman yangını büyüdü! Bir mahalle tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı
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Balıkesir&#039;deki orman yangını büyüdü! Bir mahalle tahliye edildi
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Çok sayıda ekibin müdahalesi sürerken bir mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

RÜZGAR ÇALIŞMALARA ENGEL OLDU

Şiddetli rüzgarın hakim olduğu bölgede başlayan orman yangınına 3 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve 150 personel ile müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor.

BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Yangının ilerlediği Bahadır Mahallesi tedbiren boşaltılırken, yakınlardaki Kılcılar Mahallesi'nde de ekiplerce tedbir alındığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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