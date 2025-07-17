Balıkesir'deki orman yangını büyüdü! Bir mahalle tahliye edildi

Kaynak: Anadolu Ajansı 17 Temmuz 2025 05:42 - Güncelleme: 17 Temmuz 2025 05:58 - Güncelleme:

Balıkesir'in Savaştepe ve Altıeylül ilçeleri sınırında çıkan orman yangını rüzgarın etkisi ile hızla yayıldı. Çok sayıda ekibin müdahalesi sürerken bir mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Çaltılı Mahallesi ile Altıeylül ilçesine bağlı Kirazköy Mahallesi sınırındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Dumanları görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. RÜZGAR ÇALIŞMALARA ENGEL OLDU Şiddetli rüzgarın hakim olduğu bölgede başlayan orman yangınına 3 helikopter, 21 arazöz, 6 su ikmal aracı, 9 ilk müdahale aracı, 5 hizmet aracı, 1 dozer, 1 greyder ve 150 personel ile müdahale ediliyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için müdahalesi sürüyor. İlgili Haber Şarköy'deki orman yangını Çanakkale'ye sıçradı! Hayvanlar tarlalarda bekletiliyor BİR MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ Yangının ilerlediği Bahadır Mahallesi tedbiren boşaltılırken, yakınlardaki Kılcılar Mahallesi'nde de ekiplerce tedbir alındığı öğrenildi. İlgili Haber İstanbul'da Kent Ormanı'nda yangın! Ekipler bölgede

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sevda Altunbaş